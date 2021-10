Calcio Giovanile, Rimini: la Juniores ko in casa contro il Progresso (0-2)

Sport

Rimini

| 21:27 - 19 Ottobre 2021

La squadra Under 17 del Rimini.

I risultati del week end delle squadre del settore gioanile del Rimini Calcio.

UNDER 19 Nazionale

3' Giornata – Girone E

RIMINI FC – PROGRESSO 0 – 2

Reti: 49' e 54' Sansò

RIMINI FC

Lazzarini, Guidi, Mengucci (73’ Marcello), Guei, Bianchi, Rushani (82’ D’orsi), Aprea (52’ Pozzi), Russo (77’ Marconi), Zanni, Barbatosta, Cherubini (56’ Bracci).

A disp: Tuppolano, Marinucci, Bedetti, Fabbri

All. Brocchini

PROGRESSO

Giallombardo, Diozzi, Forini, Ciaccia, Dal Monte, Frentoaei, Cavallini, Sansò, Vignoli, Caprino, Fariselli

A disp: Verolla, Sicari, Arginetti, Girondi, Marchi, Puccetti, Bertazzini, Stanescu, Guidi

Primo tempo bloccato e avaro di occasioni per entrambe le squadre, la seconda frazione si apre con la punizione di Sansò che si infila alla sinistra del portiere per l’uno a zero ospite. Dopo 5 minuti sempre Sansò trasforma il rigore concesso per il fallo subito da Vignoli. Il Rimini ci prova, ma rimane in 10 per l’espulsione di Barbatosta. La gara termina così senza ulteriori sussulti.

UNDER 17 Élite

6’ Giornata – Girone C

RIMINI FC – FORLI’ 1 – 0

Reti: 26′ Alvisi

RIMINI FC

Conti, Gabriele (68’ Lilla), Minni (78’ Ciconetti), Madonna, Gianfrini, Caverzan, Zangoli, Morelli (68’ Zamagni), Alvisi, Ricci, Dani (67’ Pompili)

A disp: Bartoletti, Gerboni, Righini

All. Muratori

FORLI’

Zamagni, Signore, Monteleone, Cimatti, Raimondi, Bazzocchi, Garavelli, Buscherini, Cangini, Castagnoli, Ferri

A disp: Samori, Biondini, Camanzi, Ferrara, Dervishi, Pellegrino, Mingarini, Mancini, Lombardi

All. Bonavita

Partita equilibrata con occasioni da una parte e dall’altra. Rimini avanti nel primo tempo su calcio di rigore per atterramento di Dani al 26′, Alvisi calcia con freddezza all’incrocio. Allo scadere il Forlì avrebbe l’occasione per il pareggio, ma il calcio di rigore di Castagnoli trova un reattivo Conti che para stendendosi sul palo alla sua destra. Il secondo tempo è di carattere per entrambe le formazioni, ma il risultato non cambia più.

UNDER 16 Regionale

6’ Giornata – Girone F

RIMINI FC – FAENZA 8 – 3

Reti: 11’, 40’ e 79’ Faenza, 17’ Paganini, 30’, 42’, 69’ e 75’ Hassler, 37’ Orioli, 72’ Mini, 80’ Gabbianelli

RIMINI FC

Cerretani, Ciavatta, Cecchi (41’ Bacchiocchi), Zighetti (63’ Sposato), Brisku, Volonghi (41’ Bianchi), Orioli (50’ Paci), Diagne (68’ Belletti), Giacomini (50’ Mini), Paganini (63’ Gabbianelli), Hassler

A disp: Sammarini, Coppola, Morelli

All. Pieri

FAENZA

Bertini, Bullari, Vella, Balanti, Sirotti, Bertozzi, Savorani, Servadei, Savioli, Zoli, Logozzo

A disp: Sangiorgi, Solaroli, Dotti, Piroddi, Hysa, Sangiorgi, Merli

All. Saporetti

Sei su sei per la squadra di Pieri, a farne le spese è il Faenza Calcio. I ragazzi biancorossi nonostante il buon inizio e la partita a senso unico vanno in svantaggio causa una disattenzione difensiva, ma rimettono subito la gara nel binario giusto portandosi sul 3 a 1. Il Faenza prova a rientrare in partita accorciando le distanze allo scadere della prima frazione di gioco. Nel secondo tempo il Rimini continua a spingere sull’acceleratore e dilaga, fissando il risultato sull’8 a 3.

UNDER 15 Élite

6’ Giornata – Girone C

FORLI – RIMINI FC 3 – 1

Reti: 3’ Zoffoli (F), 12’ Padroni, 37’ Castellucci (F), 68’ Ghetti (F)

FORLI’

Bellezza, Antonelli, Dallara (46’ Spinelli), Berto, Aloisi, Golfarelli, Castellucci (46’ Biondi), Branchetti (54’ Pazzi), Zoffoli (67’ Scafidi), Berti (60’ Ghetti), Ferro (54’ De Luca)

A disp: Stella, Fabbri, Conlon

RIMINI FC

Di Ghionno, Urbinati, Drudi (36’ Morri), Lepri (55’ Carlini), Imola (65’ De Gaetano), Magi, Cenci (46’ Blasi), Alessi, Brolli (46’ Zanieri), Padroni, Para (55’ Rota)

A disp: Gianfanti, Nanni, Ghetti

All. Berretta

Seconda sconfitta stagionale per l’Under 15 che inciampa in trasferta sul campo del Forlì. Partono bene i padroni di casa che trovano subito il vantaggio con Zoffoli. Il Rimini non accusa il colpo e reagisce al 12′ del primo tempo: Padroni con una botta da fuori insacca sotto la traversa portando il risultato sull’1 – 1. Si arriva al 45’ con occasioni da una parte e dall’altra. Secondo tempo che vede il Forlì riportarsi in vantaggio con Castellucci a pochi minuti dal fischio iniziale. Il Rimini cerca di acciuffare il pareggio con varie occasioni mentre il Forlì riparte in contropiede, ma non riesce a chiudere la partita. Al 33’ della ripresa un pasticcio difensivo innesca Ghetti che non sbaglia solo contro il portiere.

UNDER 14 Provinciale

Campionato U15 – 4’ Giornata – Girone B

TROPICAL CORIANO – RIMINI 0 – 7

TROPICAL CORIANO

Bigucci, Pasini, Ballarini, Casadei, Bordoni, Bragoni,Smith, Crisafulli, Bernabini, Markeci, Semprini

All. Tomei

RIMINI FC

Perazzi, Ceka (36’ Bianchi), Ramja, Cristiani (36’ Amantini), Manzi, Parma (36’ Ronci), Arlotti (36’ Moretti), La Selva, Foschi (40’ Facaoaru), Franco (40’ Neri), Eco (40’ Fontemaggi)

A disp: Cavicchi, Mataj

All. Berardi

Reti: 16’ Arlotti, 18’ Ramja, 19’ Eco, 22’ Foschi, 27’ Franco, 53’ e 55’ Moretti

Quarta vittoria consecutiva per i biancorossi che si staccano solitari in cima alla classifica complice il pareggio fra le due seconde Delfini e Bellaria.