Francesca Mattei, ha 23 anni l'assessore più giovane della nuova giunta di Rimini

| 19:20 - 19 Ottobre 2021

Francesca Mattei, neo assessore all'agricoltura e politiche giovanili del comune di Rimini.



E' stata uno dei nomi a sorpresa della neo giunta comunale di Rimini, scelta come rappresentante della lista Rimini Coraggiosa. Francesca Mattei è l'assessore più giovane della squadra capitanata dal sindaco Sadegholvaad: 23 anni, laureata in tecnologie agrarie a Bologna e laureanda magistrale in management dell’economia sociale a Forlì. Si occuperà di politiche agrarie e giovanili, del patto per il clima. "Per lei abbiamo creato una nuova delega, in virtù delle sue competenze in tema agrario", ha detto il sindaco. "E' una bella responsabilità sì, ma la creazione di questa delega è stata necessaria - rileva il neo assessore - in quanto l'agricoltura ha un ruolo sempre più importante, vediamo anche l'importanza che ricopre nelle politiche europee".



Ci sono già i primi progetti, al vaglio dell'assessore alle politiche agricole: nella città del nuovo Parco del Mare, si prospetta la creazione di un Parco dell'agricoltura, con aree per orti urbani e anche orti didattici per i più piccoli. "Un'idea che è stata proposta da Alessandra Carlini della mia lista, Rimini Coraggiosa. E' una bella idea, ma come tutti i progetti che vogliamo concretizzare, non sono progetti spot, fini a se stessi, ma sono integrati tra loro. La creazione di un Parco dell'agricoltura si deve accompagnare, ad esempio, alla creazione di aree verdi adibite allo svago e allo sport, alla riqualificazione dell'aree naturale". Tuttavia, il lavoro del nuovo assessore partirà dalle politiche giovanili: "Le prime idee riguardano i giovani Neet (acronimo di Not in Education, Employment or Training, n.d.r.), quelli che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso di formazione, fortemente penalizzati dall'emergenza Covid". L'obiettivo è il contrasto all'imperante disagio giovanile, "che poi si riflette sulla società. Una persona, formandosi professionalmente e lavorando, dà il proprio contributo alla società".



Lasciato lo sguardo sul futuro e facendo un passo indietro, Francesca ha deciso di impegnarsi in politica conseguita la laurea triennale in tecnologie agricole all'università di Bologna. "Ho sentito l'esigenza di approfondire tematiche sociali e politiche, questo ha indirizzato la mia scelta per il corso di Laurea Magistrale. Frequentando l'università a Forlì, sono tornata a Rimini. Sentivo il bisogno di dare il mio contributo alla comunità, così mi sono unita al gruppo di Coraggiosa, nato a Rimini due anni fa, in preparazione alle elezioni regionali".



Candidata alle elezioni comunali con Rimini Coraggiosa, Mattei ha ricevuto nei giorni scorsi la chiamata del neosindaco Sadegholvaad. "E' stato uno dei coordinatori della mia lista a dirmi che Jamil voleva incontrarmi personalmente. Mi ha fatto la proposta e ho pensato subito che su di me aveva fatto una scommessa. Una scommessa, però ponderata. Penso che abbia meditato tanto per individuare una figura femminile, giovane, con voglia di mettersi in gioco. Ammetto di aver dormito poco, pensando alla proposta. Sono state giornate molto emozionanti". In realtà il neo sindaco, parlando della nomina ad assessori di Francesca e di Francesco Bragagni, 34 anni, ha usato il termine di "sfida" e di non scommessa, puntando "sulla loro visione, sul loro entusiasmo e le loro idee", ma mettendo subito in chiaro le cose: "pretenderemo molto da loro". Sfida accettata con entusiasmo da Francesca: "L'università è sempre in aggiornamento: io e Francesco, avendo da poco terminato gli studi, cercheremo di portare idee innovative. Ma impareremo molto dal sindaco e dagli altri assessori. Come si dice: non si smette mai di imparare".



ric. gia.