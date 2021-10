Calcio D, la Correggese ingaggia l'esperto difensore Simone Gozzi

Sport

Cattolica

| 19:06 - 19 Ottobre 2021

Un rinforzo per la Correggese. Si tratta dell’esperto difensore - è della classe 1986 - Simone Gozzi che era svincolato dopo l’ultima esperienza nella scorsa stagione in Serie C con il Carpi Fc 1909 e nell’anno precedente in Sardegna con la maglia dell’Olbia. Nel Modena, dove ha passato gran parte della sua carriera, era tornato nella stagione 2018/2019 in Serie D e contribuendo alla vittoria nei playoff e l’immediata risalita dei canarini nei professionisti. Tra le altre ha giocato anche nella Reggiana e al Cagliari in Serie A accumulando circa 450 presenze nel calcio professionistico. In questa prima parte di stagione si era allenato alcuni giorni con l’Athletic Carpi, poi non se ne è fatto niente.