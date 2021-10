New Rimini Baseball Softball, Alessia Valducci: 'Ottima la scelta di Moreno Maresi assessore allo sport'

Sport

| 18:26 - 19 Ottobre 2021

La presidente di New Rimini Baseball, Alessia Valducci si congratula con l'avvocato Moreno Maresi nuovo assessore allo sport del Comune di Rimini: "Congratulazioni Moreno Maresi! Ottima la scelta del Sindaco Sadegholvaad di affidarti la delega allo sport. Leggendo i pronostici di questi giorni, ci abbiamo sperato e oggi ti rivolgiamo un caloroso ‘buon lavoro!. Conosci bene ciò che significa condurre una società sportiva, risolvere tante questioni che ogni giorno si pongono. Oggi, dal ruolo di locomotiva di Rinascita Basket Rimini approdi ad una responsabilità globale. Siamo certi che sarai pungolo quotidiano affinché ci sia massima attenzione al nostro mondo e perché il processo avviato di adeguamento delle strutture sportive della città approdi al livello che Rimini si merita. Sai che suoneremo presto al tuo campanello. Dopo un anno di esilio, non è possibile immaginare un’altra stagione per la squadra riminese di baseball fuori dalla sua casa, che dovremo intitolare presto a Rino Zangheri. Serve una soluzione, noi siamo a disposizione per aiutare a trovarla, sappiamo che sarai al nostro fianco”.