Rimini: paga solo yogurt e patatine ma ruba per oltre 300 euro

Cronaca

Rimini

| 14:44 - 19 Ottobre 2021

Furto al supermercato del centro commerciale 'Le Befane'.

Ruba al supermercato, ma viene scoperto e finisce in manette: è un 21enne albanese, in Italia senza fissa dimora il protagonista del furto avvenuto verso le 17 di lunedì, 18 ottobre, al Conan del centro commerciale “Le Befane”. Qui il responsabile della sicurezza ha allertato gli agenti della polizia dopo aver notato il giovane che si aggirava tra gli scaffali, apparentemente per fare la spesa. Una volta alle casse, ha pagato una bottiglia d’acqua, uno yogurt e un pacchetto di patatine.

A questo punto il 21enne, invitato a svuotare le tasche, ha mostrato quanto stava occultando: 21 confezioni di tonno, 2 forme di formaggio, un paio di calzini e due catene di ancoraggio per biciclette, il tutto per un valore di 329 euro. Il giovane, accompagnato in Questura, è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato.