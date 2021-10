Si avvicina la grande festa a Misano World Circuit, biglietti e dettagli

Eventi

Misano Adriatico

| 13:37 - 19 Ottobre 2021

Tribune, foto Snapshot.

Si avvicina l’attesissimo appuntamento con il Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, a Misano World Circuit dal 22 al 24 ottobre. Insieme all’attesa per il saluto degli appassionati italiani a Valentino Rossi, alla sua ultima gara in MotoGP nella Riders’ Land, prendono corpo anche alcuni appuntamenti che arricchiranno il weekend. Fra questi l’attesa inaugurazione giovedì alle 18.30, alla MWC Square, di una sede del Centro Tecnico Federale FIM, che quindi avrà una sede distaccata e permanente a MWC. Saranno presenti il Presdente FIM Giovanni Copioli insieme ai vertici federali e a quelli di Dorna Sport.



I BIGLIETTI



Ancora disponibilità per partecipare alla grande festa a Misano World Circuit. Oltre alla possibilità online sul sito misanocircuit.com e la piattaforma TicketOne, chi volesse acquistare i biglietti per le tre giornate potrà avvalersi anche delle casse aperte a Misano World Circuit, in via del Carro. Le biglietterie saranno aperte nelle giornate di venerdì (7.00-18.00), sabato (7.00-18.00) e domenica (7.00-13.00)



I biglietti sono ancora disponibili per le tre giornate. Per l’ingresso in circuito sarà in vigore la procedura testata con successo nel 2020. I possessori del biglietto potranno utilizzare la App MWC per raggiungere il parcheggio più vicino alla tribuna prescelta. Si ricorda che i prati saranno chiusi.



La App MWC è già disponibile per i sistemi Android e Ios al link http://app.misanocircuit.com/ e offre la possibilità di pianificare in sicurezza la trasferta al Simoncelli, indirizzando i possessori dei biglietti nominativi verso il parcheggio dedicato alla tribuna scelta, indicando semplicemente il tipo di biglietto che si possiede.



Si aggiungono tutte le prescrizioni previste dal protocollo di sicurezza ‘Motogp Covid’. A regolare i flussi di entrata e uscita, oltre al controllo durante le giornate ci saranno 750 steward. Sono 25 i gate di ingresso, 18 i parcheggi organizzati nelle vicinanze delle rispettive tribune.



All’ingresso in circuito andrà esibito il green pass. Sono comunque disponibili quattro laboratori per effettuare tamponi. Ai gate d’ingresso sarà controllata anche la temperatura corporea e la segnaletica indirizzerà chiaramente il percorso da seguire.