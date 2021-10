Rimini: cambio di location per la manifestazione Italian Bike Festival

Attualità

Rimini

| 13:01 - 19 Ottobre 2021

Spettacolari acrobazie a Italian Bike Festival.

Quando è ancora caldo l’eco del successo della IV edizione di Italian Bike Festival, l’organizzazione ha deciso di annunciare la più grande novità in vista della V edizione dell’evento di riferimento in Italia e in Europa per il mondo delle due ruote.



Data l’incredibile evoluzione avuta dal 2018 ad oggi, in termini di presenze, attività e soprattutto espositori, il villaggio urbano di Parco Fellini a Rimini ha raggiunto la sua massima crescita. Per questo motivo l’organizzazione ha scelto di spostare, dall’edizione in programma dal 9 all’11 settembre 2022, la location al Misano World Circuit a conferma del legame ormai più che consolidato con la Riviera di Rimini.



Continua quindi l’evoluzione del progetto Italian Bike Festival che continuerà a rimanere patrimonio della Riviera di Rimini anche con la nuova dimensione che andrà ad assumere dal 2022.



La scelta è ricaduta sul Misano World Circuit proprio per il forte interesse a rimanere legati al territorio riminese e alla ricerca di una soluzione logistica che accompagni i nuovi scenari di sviluppo.



In questi giorni è stato definito l’accordo, condiviso anche con l’amministrazione riminese, che vede nel temporaneo trasferimento a Misano un ulteriore step di crescita di una manifestazione che ha un enorme potenziale in termini di vero e proprio evento fieristico che dovrà essere radicato in una sede idonea al profilo internazionale che l’evento vuole assumere.



Tutte le novità, le iniziative e i dettagli per l’edizione 2022 di Italian Bike Festival verranno comunicate attraverso un evento di lancio in programma nelle prossime settimane.