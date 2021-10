Calcio RSM, mercoledì scontro al vertice La Fiorita-Tre Penne (21,15)

Sport

Repubblica San Marino

| 11:46 - 19 Ottobre 2021

Turno infrasettimanale per la quinta giornata di Campionato Sammarinese, che propone come piatto principale lo scontro al vertice tra La Fiorita e Tre Penne, in programma domani sera ad Acquaviva a partire dalle ore 21:15. Entrambe a punteggio pieno e quindi imbattute, potranno conservare in tandem una sola di queste condizioni in caso di pareggio. Diversamente, la vincente darebbe un’ulteriore sterzata al proprio cammino in regular season, immacolato dopo quattro giornate. Peccato non poter vedere in campo la sfida tra Rinaldi e Pieri, alle prese con infortuni non da poco. Nonostante ciò, il tasso tecnico delle due rose resta apicale per il nostro calcio e di certo spettacolo ed agonismo non mancherà. Da una parte il miglior attacco, quello de La Fiorita (10), dall’altra il capocannoniere del torneo Badalassi (4, al pari di Ben Kacem e Ceccaroli), dovranno misurarsi contro difese granitiche che hanno concesso un solo gol in quattro turni. Curiosamente, entrambi arrivati lo scorso fine settimana: il pallonetto di Pollino a battere Vivan, il rigore di Urbinati a superare Migani.

Già stasera sapremo se quella che è diventata ormai un classico del calcio sammarinese metterà in palio anche la vetta solitaria della classifica. Anticipa, infatti, il Domagnano: a Montecchio (ore 21:15) la sfida con una Juvenes-Dogana che ha ottenuto proprio nell’ultimo turno il primo risultato positivo della propria stagione regolare. Dopo il pareggio con il Pennarossa, al tempo capolista a punteggio pieno, gli uomini di Amati puntano a rallentare la corsa di un’altra squadra capace di sole vittorie finora. Fronte Domagnano, momento magico per Mattia Ceccaroli: il centrocampista ha segnato quattro gol in altrettanto partite, al pari di bomber di razza quali Badalassi e Ben Kacem. Sicuro assente sarà Luca Rossi, squalificato per somma di ammonizioni.

In serata si gioca anche Faetano-San Giovanni (Acquaviva, ore 21:15), sul sintetico di Acquaviva. I ragazzi di Girolomoni vogliono dare continuità al netto successo sul Cosmos (3-0), magari continuando a godere di perle come quella confezionata da Russo in occasione della rete del raddoppio dello scorso sabato. Di contro un San Giovanni appaiato a quota tre punti in classifica, che arriva da due sconfitte senza reti segnate con Pennarossa e Libertas dopo la vittoria al debutto sulla Juvenes-Dogana.

Nell’ampio programma dei posticipi, troviamo quattro incontri ulteriori rispetto all’annunciata sfida al vertice tra La Fiorita e Tre Penne. Torna in campo la Folgore dopo aver osservato il turno di riposo: di fronte il Cailungo di Protti (Dogana, ore 21:15), insieme al Cosmos l’unica squadra a non aver ancora mosso la propria classifica. Due sconfitte di misura con Pennarossa e Tre Penne nel passato recente dei rossoverdi, che hanno ritrovato il feeling col gol dopo un avvio di stagione decisamente complicato. Ora servono punti, un po’ come agli uomini di Lepri che – assimilata la sconfitta in Supercoppa – hanno messo insieme una sconfitta, un pareggio ed una vittoria nelle tre uscite di campionato.

Non vuole fermarsi la Libertas di Cardini, reduce da tre successi consecutivi in campionato. Opposto ai granata, un Murata che vuole tirarsi fuori dal pantano di un calendario tutt’altro che semplice e che ha visto i ragazzi di Achille Fabbri ottenere il primo punto solo lo scorso week-end, nel pareggio a reti inviolate con il Fiorentino. Dopo Tre Fiori, La Fiorita e Tre Penne, per i bianconeri arriva l’esame Libertas, uno dei più probanti in questo periodo: si gioca domani a Montecchio a partire dalle 21:15. Spettacolo assicurato, con i granata che hanno segnato e subito otto reti in quattro giornate.

Fa specie vedere il Tre Fiori, finalista della scorsa Coppa Titano, all’undicesimo posto con soli tre punti ottenuti in altrettante partite (gli uomini di Cecchetti hanno già osservato il turno di riposo). Dopo la vittoria inaugurale contro il Murata, due sconfitte di misura ad opera di Libertas e La Fiorita, in sfide dal sapore di play-off. Domani sera il confronto col Pennarossa (Fiorentino, ore 21:15) che invece ha ottenuto tre vittorie ed un pareggio in questo scorcio di stagione, divenendo una delle quattro formazioni imbattute benché l’unica non a punteggio pieno. Determinante lo 0-0 con la Juvenes-Dogana nell’ultimo turno di campionato. Non sarà dalla partita Luca Censoni, espulso domenica scorsa contro La Fiorita.

Chiude il programma Fiorentino-Cosmos. I rossoblu stanno soffrendo l’assenza di Ben Kacem: tutti i gol stagionali segnati dagli uomini di Malandri recano la firma del talento marocchino, infortunatosi al 18’ del confronto con il Domagnano, lo scorso 3 ottobre. Da allora, 252 minuti senza reti per il Fiorentino che ha raccolto un solo punto in tre partite. Quello maturato due giorni fa, contro il Murata (0-0). Davanti un Cosmos alla ricerca della prima vittoria stagionale: dopo il contro-ricorso che ha dato ragione alla Virtus in merito alla sfida della seconda giornata, i gialloverdi sono tornati ai piedi della classifica senza punti ottenuti ed ancora alla ricerca della prima rete del proprio campionato. Gli uomini di Achille Fabbri intendono spezzare il digiuno da gol che nel torneo perdura dallo scorso 17 aprile, quando il Cosmos siglò dure reti nel derby con la Juvenes-Dogana, perso per 5-2.