Baseball, il San Marino ingaggia Dudley Leonora: è un utility player

Sport

Repubblica San Marino

| 11:41 - 19 Ottobre 2021

Dudley Leonora.

Il primo acquisto della offseason è Dudley Leonora, che firma col San Marino Baseball e diventa ufficialmente parte integrante del roster per la stagione 2022. Leonora, che compirà 30 anni il prossimo 15 dicembre, è un utility player di elevata qualità e affidabilità con un presente e un recentissimo passato di grande produttività nel campionato olandese. Nato a Sint Maarten, di nazionalità olandese, è alto 1.85 e ha iniziato la sua carriera nelle minors americane con affiliazione Orioles.

Poi passa in Hoofdklasse, il campionato olandese, e lì trova il definitivo salto di qualità e anche una stabilità tecnica ad elevato rendimento. Inizia con due anni al Kinheim (2015 e 2016), con 364 apparizioni al piatto e una media battuta che passa dal 299 della prima stagione al 327 della seconda. Poi, nel 2017, si trasferisce agli Hoofddorp Pioniers e batte 298, sostanzialmente la stessa media dell’annata successiva, il 2018, quando invece comincia la sua avventura col Curaçao Neptunus (297).

Da quel momento è sempre a Rotterdam, tenendo un rendimento alto coronato da un’ultima stagione super: 342 di media battuta, 393 di media arrivi in base, 36 punti battuti a casa. Giocatore al top della carriera.