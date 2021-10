Rimini, il sindaco presenta la nuova giunta del Comune tra conferme e new entry. FOTO E INTERVISTA

Attualità

Rimini

19 Ottobre 2021

La nuova Giunta del Comune di Rimini.

Presentazione questa mattina della nuova giunta del sindaco di Rimini Sadegholvaad. Vicesindaca, come già si sapeva, sarà Chiara Bellini che avrà anche la delega alle politiche educative, università, formazione e lavoro, politiche di genere e partecipazione.



Tre assessori sono rimasti dalla precedente giunta: Mattia Morolli che avrà la delega ai lavori pubblici, edilizia scolastica, identità dei luoghi; Anna Montini che avrà la delega alla transizione ecologica, blue economy e statistica e Roberta Frisoni (territorio, demanio, Pnrr). Completano il quadro Juri Magrini (bilancio e tributi, polizia locale, attività economiche, politiche per la sicurezza urbana e protezione civile) Kristian Gianfreda (sanità, protezione sociale e politiche abitative), Moreno Maresi (sport, società partecipate e patrimonio), Francesca Mattei (agricoltura, patto per il clima e il lavoro), Francesco Bragagni (personale, servizi civici, legalità, toponomastica e rapporti con il consiglio comunale).

Il sindaco Sadegholvaad avrà anche le deleghe per cultura e turismo.



"Raccolgo il testimone di un sindaco straordinario", ha detto il suo successore. Contento del recente successo anche a Cattolica del Partito democratico e dei suoi alleati, "Il centrosinistra - ne è sicuro Sadegholvaad - saprà affermarsi come forza affidabile di governo anche per i prossimi anni". Tra i primi atti scelti dal sindaco, l'ampliamento dei parcheggi, l'istituzione di gruppi per intercettare le risorse del Pnrr, la digitalizzazione, l'istituzione di orari di ricevimento del pubblico di sindaco e assessori, "perchè le nostre porte saranno sempre aperte ai cittadini, nell'ottica di ascolto e attenzione".





In audio il Sindaco Sadegholvaad al microfono di Maria Assunta (Mary) Cianciaruso