Concorso fotografico Paparazzo: il concorso di Amarcort film festival

Attualità

Rimini

| 11:07 - 19 Ottobre 2021

Foto sulla locandina.

La strada è più agevole e meno faticosa se la si percorre insieme. Già da qualche anno Riminisecondotre si occupa della gestione di Paparazzo, il concorso fotografico di Amarcort Film Festival.

Una collaborazione che ha dato buoni frutti, con numeri importanti: quest’anno la partecipazione al concorso fotografico, che si svolge in modalità biennale, conta ben 119 appassionati. Una strada percorsa insieme e che porterà tutti i finalisti all’evento conclusivo di Amarcort, la sera del 28 novembre, con l’assegnazione dei vincitori delle numerose categorie, sia del concorso fotografico sia di quello di cortometraggi.



Per arrivare a conoscere i nomi degli autori premiati, è necessario l’intervento del pubblico ed è per questo che la sera del 20 ottobre si darà inizio all’ufficialità con un doppio appuntamento: alle ore 21.00, il pubblico vasto del web potrà iniziare a votare le fotografie della Biennale Paparazzo sulla pagina Facebook di Riminisecondotre, per assegnare il premio Like. Le foto saranno divise nei tre temi proposti, dopo che la giuria del Concorso, composta da: Mario Beltrambini, Christian Cevoli, Piero Delucca, Giulia Marchi e Natascia Rocchi avrà scelto il primo assoluto, i premiati nelle varie sezioni ed i premi speciali della giuria. Il voto del pubblico sarà valido fino al 27 ottobre e non condiziona o modifica le scelte della giuria; alle ore 21.00, al Cinema Tiberio sarà possibile assistere all’evento “Sulla Strada di Amarcort”, con la proiezione di alcuni cortometraggi, fra i quali sarà il pubblico stesso a sceglierne uno da inserire fra i finalisti della 14esima edizione di Amarcort Film Festival.