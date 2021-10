Attualità

Verucchio

| 10:49 - 19 Ottobre 2021

Protesta di lavoratori e cittadini.

Manifestazione pacifica contro l'utilizzo del Green Pass anche a Villa Verucchio in via Casale. Lavoratori e cittadini, circa un centinaio, stanno passeggiando con cartelli e striscioni per portare avanti la loro protesta "pro-libertà contro il Green Pass". Una manifestazione in corso da circa tre giorni. "Chiediamo di andare a lavorare e che il Green Pass venga tolto" dicono i manifestanti.