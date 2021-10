Riccione: la scuola Panoramica sarà consegnata a giugno

Attualità

Riccione

| 10:28 - 19 Ottobre 2021

Scuola Panoramica.

Per il prossimo anno scolastico, quello che inizierà a settembre 2022, la scuola Panoramica sarà pronta. Lo ha assicurato il responsabile dell'azienda appaltatrice, l'ingegnere Angelo Spampinato durante l'incontro di questo pomeriggio nella sala del Consiglio comunale sulla scuola di viale Panoramica.



All'incontro organizzato dall' Amministrazione hanno partecipato i rappresentati di istituto dei genitori e il dirigente dell'Istituto comprensivo, Nicola Tontini. Presenti, oltre alla sindaca Renata Tosi, gli assessori Lea Ermeti, Alessandra Battarra, il dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Riccione, Michele Bonito e il responsabile del cantiere Giovanni Morri. La scuola Panoramica fa parte degli edifici scolastici messi in cantiere e riqualificati dall'amministrazione comunale come la scuola di viale Alghero, la scuola di Riccione Paese, viale Ionio, viale Capri e viale Catullo che procedono spediti e viale Panoramica. "La sicurezza è la prima cosa per noi dirigenti scolastici - ha detto Tontini - e devo dire che oggi abbiamo delle strutture e impianti nuovi. I bambini passano 10 anni delle loro vite in scuola e hanno il rispetto delle istituzioni anche attraverso il decoro degli edifici scolastici in cui entrano. Oggi c'è un problema di spazi, quindi speriamo che la scadenza di giugno venga rispettata".



"L'edilizia scolastica per noi è sempre stata una priorità - ha detto il sindaco Tosi -. L'amministrazione ha investito 15 milioni di euro e le abbiamo rifatte tutte. Per il prossimo anno scolastico (2022-23) Riccione avrà tutte le scuole a norma potendo contare su un capitale enorme per l'educazione dei nostri giovani".



Per quanto riguarda la scuola Panoramica, i dirigenti del settore lavori pubblici hanno spiegato e sottolineato che i lavori fin qui condotti, compresi quelli per la base di cemento armato su cui verrà montata la struttura in legno prefabbricato, sono stati eseguiti correttamente. Si ribadisce che la piattaforma della base è nella sua posizione corretta. Nello specifico la palestra sorgerà a monte, la scuola a lato mare. Terminate dunque la prima e la seconda fase con la preparazione di fondamenta e sottoservizi, la fase terza di montaggio della struttura prefabbricata inizierà dopo l'arrivo previsto per novembre del legno. Al termine, la Panoramica, un'opera da quasi 5 milioni di euro di cui 2.400.000 con finanziamento Miur, sarà una scuola in classe IV, la classificazione più alta nella scala dell'antisismico.



Il responsabile dell'azienda ha quindi spiegato che il ritardo sulla consegna dell'opera è da imputarsi ad una serie di fattori, non ultimo le condizioni di approvvigionamento delle materie prime dovute alla pandemia negli ultimi due anni. Con il Covid tra il 2020 e il 2021 i contratti pubblici hanno subito prima uno stop totale e poi alla ripresa ci sono state varie proroghe alle scadenze, facendo allungare i tempi di consegna. Inoltre alcune aziende non hanno retto alla crisi economica prodotta dalla pandemia.