"Intrecci Etici" al Tiberio di Rimini, la rivoluzione della moda etica

Eventi

Rimini

| 07:40 - 19 Ottobre 2021

Dal trailer del film.

Il settore della moda ha un impatto decisamente importante nella sostenibilità ambientale, sia in termini di produzione di CO2, sia per l’eccessivo sfruttamento dell’acqua. Le Nazioni Unite stimano che oltre il 20% dell’inquinamento idrico globale possa essere ricondotto al settore tessile, per la mancata depurazione dell’acqua impiegata nel ciclo produttivo, e per le microplastiche che si liberano durante il lavaggio delle fibre sintetiche (nylon, poliestere, acrilico).



La filiera del così detto fast fashion, caratterizzata da sub appalti e terzismo, nasconde molte ombre dal punto di vista dell’equità dei salari, della sicurezza dei lavoratori, della trasparenza offerta al consumatore finale. Situazione ulteriormente aggravatasi durante la pandemia da Covid19, durante la quale la cancellazione di ordini, il fallimento degli appaltatori intermedi e la riduzione dei prezzi, hanno peggiorato le condizioni dei lavoratori e la loro capacità di contrattazione collettiva.



Tuttavia, da alcuni anni, anche in Italia iniziano a diffondersi buone pratiche e nuove iniziative di impresa caratterizzate da etica e sostenibilità: la produzione di fibre e tessuti in modo sostenibile, il riciclo di fibre o il riuso di materiale di scarto in nuovi prodotti, l’impiego attivo di persone fragili. Intrecci Etici ci racconta proprio questo, la lenta ma progressiva rivoluzione della moda etica in Italia.



Prodotto da LUMA, Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta, registi e video-maker, hanno lanciato questo progetto come raccolta fondi su Produzioni dal basso, con l’idea di raccontare con delicatezza storie autentiche di aziende, persone, artigiani che credono che un’altra economia sia ancora possibile.

Lucia Mauri e Lorenzo Malavolta saranno presenti alla proiezione.