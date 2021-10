Calcio femminile, le gemelle Zaghini convocate per le qualificazioni europee Under 17

Sport

Repubblica San Marino

| 20:29 - 18 Ottobre 2021

Da sinistra Giulia e Alice Zaghini.

Le gemelle Alice e Giulia Zaghini faranno parte della spedizione azzurra impegnata in Svezia per le qualificazioni al prossimo Campionato Europeo femminile Under 17. La CT Nazzarena Grilli ha diramato le convocazioni ufficiali (qui la news della FIGC), in cui figurano anche le due ragazze militanti nella formazione Primavera della San Marino Academy. Le Azzurrine prenderanno il volo domani per il Paese scandinavo, dove affronteranno i tre impegni del Gruppo 3 (Lega A): nell’ordine, venerdì 22 ottobre contro il Galles, lunedì 25 contro la Svezia e infine giovedì 28 contro la Francia.