Si rafforza la partnership tra Edenred e Bofrost che amplia l’offerta con i buoni pasto digitali

| 16:41 - 18 Ottobre 2021



Da qualche mese è stato annunciato l’ampliamento della partnership tra Edenred e Bofrost, un passo in avanti per sostenere le persone nella “nuova normalità”.

Edenred da oltre 40 anni è leader nel settore degli employee benefits.

Bofrost invece è un colosso tedesco impegnato nella produzione e nella distribuzione di surgelati e gelati a domicilio.Tra i prodotti più importanti di Edenred ci sono i cosiddetti Ticket Restaurant, utilizzati da oltre 2 milioni di persone.

Il servizio è molto semplice: gli utenti possono utilizzare il buono pasto digitale per ordinare i prodotti desiderati, e poi farseli recapitare direttamente a casa.

Una soluzione che va incontro alle esigenze delle persone che lavorano in smart working, una modalità di lavoro sempre più diffusa in quest'ultimo periodo.

Edenred è sempre stata molto attenta a individuare e proporre soluzioni digitali capaci di soddisfare le esigenze delle persone. I Ticket Restaurant digitali sono una soluzione estremamente moderna e funzionale in un periodo di profondi cambiamenti.

Uno dei principali vantaggi, oltre al risparmio fiscale, è sicuramente il risparmio di tempo che rappresenta un bene sempre più raro e prezioso. Gli utenti infatti non devono recarsi fisicamente presso punti vendita per acquistare generi alimentari, ma possono tranquillamente utilizzare i canali digitali per effettuare la spesa online.

Ne beneficiano le stesse imprese, in quanto i loro dipendenti riescono ad essere più produttivi anche operando in smart working.

Le modalità di consegna avvengono nella massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative anti contagio.

La stessa pausa pranzo viene valorizzata, in quanto rappresenta un momento importante per staccare dal lavoro e godersi un pasto soddisfacente ed equilibrato.

Gli utenti possono utilizzare il Ticket Restaurant in oltre 150.000 locali in tutta Italia, avendo a disposizione un'offerta molto ampia ed in grado di adattarsi alle varie esigenze e preferenze culinarie.

Inoltre i buoni pasto sono anche fruibili in locali take away, catene di supermercati e piattaforme online di food delivery.

Uno strumento vantaggioso per tutti: persone che svolgono un'attività lavorativa; imprese che vedono migliorare la loro produttività; i ristoratori che possono attrarre nuovi clienti e contare su una fetta di clientela fissa e fidelizzata.

I buoni pasto digitali fondamentalmente hanno le stesse funzionalità di quelli cartacei, ma non necessitano di supporti fisici. Il tutto avviene infatti online, condizione che dimezza in modo importante i tempi d'attesa e contribuisce anche a ridurre il consumo di carta andando così incontro alla sempre più green economy.