Coronavirus Rimini: 18 nuovi casi, curva contagi stabile

| 16:12 - 18 Ottobre 2021

Bollettino Covid 18 ottobre 2021.



In Provincia di Rimini 18 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 13 sintomatici e 5 asintomatici, un dato in media con quello della scorsa settimana (i casi sono stati 129, media appunto di 18 al giorno). In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente.



IN REGIONE I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in numero stabile (32), crescono nei reparti Covid (302, +6). I nuovi casi sono 209 su 15.981 tamponi, tasso di positività dell'1,3%. Ancora un decesso in Romagna, ma non nel riminese: un 87enne del ravennate.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 35 nuovi casi, seguita da Ravenna (34). Poi Parma (28) e Modena (25); quindi Rimini (18), Forlì (16) e il Circondario Imolese (12); Reggio Emilia, Ferrara e Cesena (tutte con 11 nuovi positivi); infine, Piacenza (8).