Calcio giovanile, Gabicce Gradara: Giovanissimi 2008 da urlo: dal 2-0 al 2-3 a Montecchio

Sport

Gabicce Mare

| 17:03 - 18 Ottobre 2021

La squadra Giovanissimi 2008 del Gabicce Gradara.

Soddisfacente il bilancio delle squadre del settore giovanile con una vittoria, un pareggio e una sconfitta. A riposo la Juniores: prossimo match sabato alle ore 14,30 a Montemarciano contro il Marina.

ALLIEVI

GABICCE- GRADARA - NEW ACADEMY 1-1

Finisce in parità una bella partita tra due squadre ben messe in campo, che esprimono un buon calcio e con individualità importanti. Dopo 30” il Gabicce Gradara è in vantaggio grazie ad una disattenzione del portiere Messina che non controlla un retropassaggio: 1-0. Il New Academy reagisce con Arpaia (due tiri dal limite parati dal portiere Nobile) e il Gabicce Gradara risponde al 14' e 17' con Morini e Finotti che impegnano severamente il portiere ospite.

La partita entra nel vivo. Ospiti al 22’ ospiti pericolosi con Giometti imbeccato da Arpaia, il tiro a colpo sicuro non sorprende Nobile; al 25’ Pedinelli di testa manda di poco alto e al 28' Girometti da fuori area manda la palla all'incrocio dei pali e Nobile con una parata plastica devia il pallone in angolo. Il portiere ospite non è da meno: al 31' respinge in angolo un tiro sotto la traversa ben tirato da Petese. Sul finale del primo tempo, il New Academy pareggia con Ganchoso Macias che in area di rigore è svelto a calciare il pallone alle spalle dell' incolpevole Nobile: 1-1.

Il secondo tempo inizia con il Gabicce Gradara che tenta più volte di passare in vantaggio. Al 50' Finotti tira a colpo sicuro e Messina respinge, la palla finisce sui piedi di Simoncelli che manda la palla a lato. Al 52' con Gaggi sfiora il palo; Fuzzi al 58', ben servito in area da capitan Semprini, manca l'appuntamento con il gol. Al 65' doppia occasione per Gaggi: il suo tiro viene respinto ancora da Messina e sulla ribattuta spedisce a lato. Al 70' il Gabicce Gradara su calcio d'angolo, Bacchini tutto solo davanti al portiere colpisce la sfera di testa ma non prende lo specchio.

Il New Academy si rivede al 79' con Arpaia che lanciato in rete da un compagno trova sulla sua strada un sontuoso Della Chiara che gli nega la gioia del gol. Sul finale il Gabicce Gradara rischia ancora dopo una mischia in area di rigore ma la difesa respinge. Ancora Borselli, subentrato a Nobile, salva due volte il risultato su tiri dalla distanza Arpaia.

Il Gabicce Gradara disputerà il prossimo incontro, domenica 24 ottobre alle ore 10,45 a Pesaro contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA Nobile (1' s.t. Borselli), Bacchini (38' s.t. Giannone), Magi (1' s.t. Moutatahhir ), Della Chiara, Mancini, Semprini, Finotti, Petese (1' s.t. Gaggi), Gaddoni (1' st. Fuzzi), Morini, Simoncelli (34' s.t. Battistelli). All. Alessandro Magi

A disposizione: Zampolini

Note: Ammoniti al 42' Simoncelli e 74' Semprini.

GIOVANISSIMI 2007

New Academy-Gabicce Gradara 3-2



I gol arrivano tutti nella ripresa dopo un primo tempo di marca New Academy: quattro parate di Ricci hanno salvato la porta del Gabicce Gradara che da parte sua in avvio ha sfiorato la rete con Sarli su assist di Bergamini. Nella ripresa la squadra di mister Campanelli comincia a macinare gioco e al 6’ Bergamini sfiora il vantaggio che si concretizza al 9’ con un tiro ravvicinato di Sarli: 0-1. All’11’ l'arbitro fischia una punizione dalla trequarti: si incarica di batterla Boccalini che con un gran tiro mette la palla sotto l’incrocio per lo 0-2. Al 13’ arriva anche l'occasione per chiudere la partita: lancio di Rossi per Boccalini il quale salta il portiere e serve Magi Samuele che un attimo prima di mettere la sfera in rete viene fermato da un bell’ intervento del difensore avversario. Come spesso succede da gol sbagliato a gol subito e al 19’ la New Academy accorcia le distanze: 1-2. Il GabicceGradara perde le distanze e al 21’ arriva il 2-2 e due minuti dopo il 3-2. L’assalto finale del Gabicce Gradara è inutile.

Prossima partita domenica prossima al Magi contro l'Arzilla.

GABICCE GRADARA: Ricci, Boccalini, Della Costanza (1°st. Baye), Pataracchia, Magi Filippo, Rossi, Bergamini, Buccino, Farroni (5°st.Gaudenzi), Magi Samuele (25°st.Pontellini), Sarli.

GIOVANISSIMI 2008

Accademia Montecchio - Gabicce Gradara 4-5

Vittoria di carattere della squadra di Gaudenzi a Montecchio. Sotto 2-0 nel primo tempo in cui i padroni di casa hanno sbagliato anche un rigore, ha ribaltato il risultato nella ripresa. Il 2-1 è stato firmato da Rossi con un tiro da fuori, il pareggio da Terenzi al 10’. Il tris è arrivato ad opera di Ricci con una parabola da fuori area: 2-3. L’Accademia Montecchio non si è arresa e con un uno-due ha messo la freccia: 4-3 e Terenzi ha rimesso il match in parità dopo una pregevole azione in velocità. L’ultimo guizzo è del Gabicce Gradara: rete di Guidi su rigore per fallo su Rossi.

Prossimo match sabato alle 17,30 al Magi contro Accademia Santa Veneranda.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Ridolfi (1’ st. Ricci), Annibalini, Colombari, Rossi, Cavasini, Andruccioli, Guidi, Terenzi (25’ st. Bana), Tamburini (25’ pt), Rossini, Sciuto (20’ pt. Ferraj). All. Gaudenzi.