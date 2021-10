Basket B: hurrà di Imola, prova di forza della Real Sebastiani Rieti

Sport

Rimini

| 15:17 - 18 Ottobre 2021

Nessuna squadra a punteggio pieno dopo tre giornate. Un dato piuttosto eloquente che testimonia l’equilibrio del girone C. Le imprese del week end le firmano Imola e Luiss Roma conquistando punti d’oro, mentre il canestro ‘più pesante’ è quello segnato da Mascherpa ad un secondo dalla fine che regala il derby a Cesena sul campo di Faenza.

Il primo risultato a sorprese del fine settimana arrivano nell’anticpo del sabato, dove la Luiss Roma (Di Bonaventura 21) supera 93-80 Roseto (Amoroso 18) conquistando la prima vittoria in campionato. Successo anche per l’Andrea Costa Imola (Vigori 17) che mantiene inviolato il PalaRuggi battendo 84-75 la Npc Rieti (Timperi 19) grazie ad un ottimo ultimo quarto.

Colpo grosso di Cesena (Mascherpa 17) passata a Faenza (Reale 13) grazie ad una tripla di Mascherpa allo scadere che vale il 69-66 finale. Successo esterno anche per Rimini (Saccaggi 17) che non senza soffrire passa 77-65 a Teramo (Bertocco 14). Vince in trasfera pure Ozzano (Klyuchnyk 21) in casa di Giulianova (Fattori 23) per 92-77, condannandola al primo stop.

Prova di forza della Real Sebastiani Rieti (Loschi 19) che travolge Civitanova Marche (Riccio 13) con un rotondo 85-35, scarto tra i più ampi di questo avvio di stagione. Festeggia la prima vittoria Senigallia (Varaschin 32) impostasi 76-69 su Jesi (Magrini 20), mentre Montegranaro (Crespi 24) resta all’ultimo posto solitario ancora a zero punti dopo aver lottato fino all’ultimo con Ancona (Quarisa 18), impostasi 54-51 nel finale grazie ai punti di Quarisa.

Classifica: Roseto, Ozzano, Imola, Real Sebastiani Rieti, Cesena, Ancona, Npc Rieti, Rimini e Giulianova 4; Faenza, Senigallia, Teramo, Luiss Roma e Civitanova Marche 2; Jesi* 1; Montegranaro 0. * 1 punto di penalizzazione

Prossimo turno. Sabato: Luiss Roma – Montegranaro; Ozzano – Real Sebastiani Rieti. Domenica: Roseto – Faenza; Jesi – Imola; Civitanova Marche – Rimini; Ancona – Cesena; Npc Rieti – Teramo; Senigallia – Giulianova.