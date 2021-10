Cinema Tiberio, il pubblico sceglierà l'ultimo finalista dell'Amacort Film Festival

Eventi

| 15:05 - 18 Ottobre 2021

A moment of magic.



Torna dal 23 al 28 novembre Amarcort Film Festival, festival internazionale di cortometraggi, che si terrà come di consuetudine a Rimini.



In attesa delle giornate del Festival, mercoledì 20 ottobre alle 21 al Cinema Tiberio di Rimini si svolgerà una serata speciale (ingresso gratuito con green pass obbligatorio) dal titolo “Sulla Strada di Amarcort”, gioco di parole che anticipa il tema del festival di quest'anno: “Sulla Strada di Fellini”. “Sarà l'occasione per tutti gli spettatori di vedere in anteprima sei cortometraggi e votarne uno. – ha spiegato Simona Meriggi, direttrice di Amarcort Film Festival - Il pubblico è chiamato a votare e scegliere l'ultimo finalista di Amarcort 2021. Il corto scelto dal pubblico, infatti, avrà il diritto di entrare nella finale dell'edizione del festival che si terrà a novembre”.



I CORTI PROIETTATI



A Moment of Magic di Andrea Casadio, cortometraggio che racconta di due giovani donne che si stancano della loro quotidianità̀. Si incontrano per dimenticare una società̀ che fa ci sentire inadeguati.



Come a Mìcono di Alessandro Porzio. Protagonista del corto è un piccolo paese del Sud Italia, abitato ormai solo da anziani, un sindaco lungimirante ha un'idea per combattere il fenomeno dello spopolamento.



È stato solo un click di Tiziana Martini. Il cortometraggio racconta il disagio mentale di una madre in seguito ad un trauma affettivo. I suoi vuoti si riempiono di fantasmi e pezzi di ricordi, tra dimenticanze e speranze tenute in vita da una telefonata e da una vecchia fotografia.



I miei occhi di Tommaso Acquarone. In un giorno di pioggia, costretta all'interno di un'auto bordeaux, una donna decide di affrontare il proprio destino.



L'ultima Habanera di Carlo Costantino Licheri. Il corto è ambientato all'interno di una radio cagliaritana sita in un rifugio antiaereo, le vicende sentimentali di Ciccio e Bruna, annunciatore e attrice radiofonica, creano scompiglio durante le regolari trasmissioni, il giorno in cui viene annunciata la fine della Seconda Guerra Mondiale.



Senza Nome di Gisella Gobbi. Un giorno di scuola visto attraverso gli occhi di un bimbo di sette anni. Un giorno di scuola normale, fatto di giochi, di studio, di pasti consumati in allegria e poi il ritorno a casa. Un giorno che svanisce nel blu, come il sogno negato del piccolo protagonista.