Rubano soldi e vino in un ristorante, arrestati poco dopo il furto

| 14:14 - 18 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

Nella notte tra domenica e lunedì (17-18 ottobre) i Carabinieri hanno arrestato due giovani nordafricani, in relazione a un furto compiuto in un ristorante di Miramare di Rimini. In manette sono finiti un 19enne tunisino e un 21enne magrebino, fermati in via Fano con gli attrezzi usati per forzare la porta di ingresso e con il denaro rubato nel fondo cassa. I due giovani malviventi, con precedenti di Polizia, si sono anche impossessati di due bottiglie di vino. I Carabinieri si sono messi sulle loro tracce dopo aver visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.