Centro per le famiglie Valmarecchia: un nuovo incontro per i genitori

| 14:13 - 18 Ottobre 2021

Le iniziative del Centro per le famiglie Valmarecchia proseguono domani martedì 19 ottobre presso la biblioteca Baldini: alle ore 20.45 è in programma l’incontro “Come intervenire senza perdere la testa! Il pediatra risponde agli sos di mamma e papà”.





Nel corso dell’incontro il dottor Giuseppe Renne, pediatra, illustrerà i comportamenti da seguire nelle situazioni di emergenza, rispondendo alle domande dei genitori presenti in biblioteca e di coloro che seguiranno l’incontro in diretta streaming sulla pagina Facebook del Centro per le famiglie.





Per partecipare all’incontro in presenza, oltre a esibire la Certificazione verde Covid-19 (green pass) all’ingresso in biblioteca, è necessario prenotare contattando il Centro per le famiglie ai numeri 0541/624246 e 329/2307252 o alla mail informafamiglie@vallemarecchia.it.