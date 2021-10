Minorenne al volante: scappa al posto di blocco e finisce in un fosso. Denunciato

Cronaca

Bellaria Igea Marina

12:23 - 18 Ottobre 2021

L'auto finita fuori strada.

All'alt della pattuglia della Polizia Municipale, ha fatto inversione di marcia scappando a gran velocità e finendo poi in un fossato. E' successo nei giorni scorsi a Bellaria in via San Giuseppe. Alla guida del mezzo un minore straniero senza documenti. Gli agenti ad un posto di blocco, hanno alzato la paletta per fermare il veicolo. L'auto ha prima inchiodato, facendo una rapida inversione e scappando velocemente in direzione opposta per terminare la corsa in un fossato. Il giovane alla guida è fuggito nei campi venendo poi raggiunto da uno degli agenti che l'aveva inseguito correndo. Il minore era alla guida di un mezzo senza assicurazione né revisione. Per risalire alla sua identità si è ricorso alla fotosegnalazione: si tratta di un 17enne straniero senza fissa dimora e, ovviamente, senza patente. E' stato denunciato alla Procura dei minori di Bologna e affidato alla madre.