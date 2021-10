Attualità

Riccione

| 11:41 - 18 Ottobre 2021

Immagine di repertorio.

Da martedì 19 ottobre per consentire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della pista ciclabile in via Castrocaro, lato monte, verrà istituito a partire dalle ore 9, il senso unico di marcia tra via Morciano e viale Einaudi con direzione consentita Cattolica – Rimini. La modifica alla viabilità sarà valida indicativamente fino al 12 novembre. Gli automobilisti sono invitati a raggiungere la zona mare tramite viale Cortemaggiore.