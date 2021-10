Misano, cocaina nascosta nella scatola del collutorio: arrestato spacciatore

Cronaca

Droga, soldi e scatola di collutorio sequestrati allo spacciatore.

Aveva nascosto la cocaina in una confezione di collutorio. I Carabinieri di Misano hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 61enne di origine albanese, residente a Rimini, pregiudicato. I militari lo hanno fermato a bordo della sua auto sulla Statale Adriatica. Appurato che il 61enne aveva diversi precedenti penali, i Carabinieri hanno deciso di effettuare una verifica più approfondita dell'auto. L'uomo ha alzato gli occhi al cielo cercando di camuffare la sua agitazione, ma non ha retto quando i militari hanno trovato nel bagagliaio diverse scatole di medicinali. In quella del collutorio era nascosto un sacchetto con 58 grammi di cocaina. Nell'abitazione riminese del 61enne sono stati trovati un bilancino di precisione e tutto l'occorrente per il confezionamento della droga. Arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente, sarà processato per direttissima.