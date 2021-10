Calcio Promozione: Novafeltria corsaro in trasferta. Granata k.o. (0-2)

Sport

Cesenatico

| 18:09 - 24 Ottobre 2021

L'undici iniziale del Novafeltria e in gallery quello del Granata.



Granata - Novafeltria 0-2



GRANATA: Giustore, Baldani (61' Romagnoli), Arfilli (66' Fellini), Braccini (61' Vitali), Asslani (83' Crudeli), Ugone; Giannini (57' Mastria), Campinoti; Ambrosini, Boni, Ronchi.

In panchina: Venghi, Silighini, Pellegrini, Brigliadori.

NOVAFELTRIA: Andreani, Soumahin (59' Amadei), Sartini (46' Pavani), Frihat (83' Alpino), Cappello, Foschi; Niang, Mahmutaj; Vivo, Boschetti (83' Crociani), Toromani (46' Radici).

In panchina: Cappella, Valentini, Bindi, Antonini.

All. Giorgi.



ARBITRO: Sartoni di Lugo (Assistenti: Gamberoni e Iannacone di Faenza).

RETI: 46' pt Niang, 56' Boschetti rig.

NOTE: espulso Fellini al 72', ammoniti Toromani, Ronchi, Cappello, Giustore, Braccini, Ambrosini, Boschetti. Angoli 6-4. Recupero 2' pt e 4' st.



CESENATICO Il Novafeltria supera 2-0 l'ostacolo Gatteo e conferma il secondo posto in classifica, in coabitazione con il Gambettola e con 16 punti, a - 2 dal Pietracuta, prossimo avversario al Casali-Urbini di Secchiano. E' una gara subito vivace quella tra Granata e Novafeltria, al 3' Toromani su punizione ci prova con il destro, palla che termina a lato. Quattro minuti dopo Niang in posizione centrale allarga a sinistra a Boschetti, che in piena area, seppur da posizione defilata, cerca il tocco di destro. Giustore copre il primo palo e devia in calcio d'angolo. Al 14' clamorosa occasione per il Granata sugli sviluppi di un corner: un rimpallo favorisce Baldani che appoggia a Giannini, il tiro è un rigore in movimento che Andreani vola a deviare, sulla sua destra, con un balzo prodigioso. Al 25' Vivo spreca un'occasione favorevole davanti al portiere, mentre alla mezz'ora Ambrosini reclama un contatto in area ospite con il portiere Andreani in uscita, Ronchi viene ammonito per proteste. Al 40' Ronchi è bravo a liberarsi al limite dell'area, sinistro che lascia di sasso Andreani, ma termina a lato. Nel recupero il Novafeltria sblocca il risultato con una veloce ripartenza: Mahmutaj inventa un filtrante in profondità per l'inserimento di Niang, che appena entrato in area accarezza la palla con il destro e infila l'angolino alla destra del portiere.



Nella ripresa al 51' Granata vicinissimo al pari: su corner da destra, cross per il colpo di testa di Ugone che incorna di potenza, colpendo la traversa. Al 55' contropiede del Novafeltria, Radici entra in area e cade a contatto con Giustore. L'arbitro fischia un rigore trasformato da Boschetti, che spiazza elegantemente l'estremo difensore locale. Lo stesso Boschetti al 66' spreca un occasione favorevole per il raddoppio. Al 76' ancora una parata decisiva di Andreani a salvare il risultato, mentre al 77' il neo acquisto Pavani si invola, ma a tu per tu con il portiere sbaglia la mira.



ric. gia.