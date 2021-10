Misano, i 100 anni di nonna Italia sulle note di "Vola colomba"

Attualità

Misano Adriatico

| 10:58 - 18 Ottobre 2021

Il sindaco Piccioni con la festeggiata Italia Fonti.

Il sindaco Fabrizio Piccioni ha fatto visita domenica pomeriggio alla centenaria misanese Italia Fonti per porgerle gli auguri dell'amministrazione comunale e di tutta Misano Adriatico. Concepita in Argentina, dove i genitori erano emigrati per lavoro, la signora Italia è nata 100 anni fa quando la famiglia ha fatto rientro nel Paese natale, di qui la scelta del nome. Domenica la festa, circondata dall'affetto di nipoti, pronipoti e amici.



All'arrivo del sindaco la signora Italia stava cantando "Vola colomba" di Nilla Pizzi, a testimonianza della verve che ancora la caratterizza.