Incidente nel deserto, uno dei tre ballerini scomparsi protagonista di spettacoli all'Aquafan

| 10:48 - 18 Ottobre 2021

Giampiero Giarri - foto dalla pagina Facebook di Aquafan.

Tre ballerini italiani sono morti in un grave incidente stradale avvenuto sabato nei pressi di Riad in Arabia Saudita. Le vittime sono Antonio Caggianelli pugliese, Nicolas Esposto, siciliano e Giampiero Giarri di Tivoli. Giarri era conosciuto a Riccione per aver partecipato a diversi musical organizzati in Aquafan. Il parco della Perla Verde lo ha salutato con un post sui propri social.



I tre erano a Riad con una compagnia composta da 10 ballerini. Nel giorno libero, avevano deciso di fare un'escursione. A bordo di due auto hanno raggiunto il deserto e al ritorno, per cause ancora in corso di accertamento, i mezzi sui quali viaggiavano sono precipitati in una scarpata. Nell'incidente sono morti i tre ballerini italiani e un'altra persona. La Farnesina ha preso contatti con le famiglia e i parenti delle vittime hanno raggiunto l'Arabia Saudita per i riconoscimenti.