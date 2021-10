DIRETTA TESTUALE Calcio D Borgo San Donnino - Rimini

Sport

Rimini

| 14:11 - 24 Ottobre 2021

Diretta testuale Borgo San Donnino - Rimini, ottava giornata girone D di serie D.



Borgo San Donnino - Rimini



SAN DONNINO (4-3-3): Frattini - Bajic, Fogliazza, Soregaroli, Vecchi - Abelli, Porcari, Som - Salami, Bigotto, Caniparoli.

In panchina: Ragone, Venturini, Casarini, Dodi, Rossi, Romeo, Amore, Lancellotti, Marchi.

All. Baratta.

RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Carboni, Panelli, Haveri - Andreis, Tanasa, Greselin - Gabbianelli, Tomassini, Piscitella.

In panchina: Piretro, Cuccato, Pietrangeli; Tonelli, Pari; Mencagli, Ferrara, Barbatosta, Germinale.

All. Gaburro.



ARBITRO: Di Reda di Molfetta.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

NOTE:



Inizio gara ore 15