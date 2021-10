DIRETTA TESTUALE Calcio D Rimini - Real Forte Querceta 1-0

Sport

Rimini

| 14:42 - 20 Ottobre 2021

Diretta testuale Rimini - Real Forte Querceta, settima giornata del girone D di Serie D.



Risultato 1-0



RIMINI (4-3-3): Marietta - Lo Duca, Cuccato, Panelli (27' pt. Pietrangeli), Haveri - Andreis, Tanasa, Tonelli - Gabbianelli, Mencagli, Ferrara.

In panchina: Piretro, Berghi, Pari, Semprini, Greselin, Piscitella, Tomassini, Germinale.

All. Gaburro.

REAL FORTE QUERCETA (3-5-2): Adornato - Bechini, Contipelli, Cintoi - Meucci, Bartolini, Lazzarini, Amico, Della PIna - Vignali, Pegollo.

In panchina: Citti, Ricci T., Ricci F., Lazzoni, Pecci N., Aquilante, Centonze, Petriccioli, Gargani.

All. Bonuccelli.



ARBITRO: Pistarelli di Fermo (Lombardi di Chieti e Gentile di Teramo)

RETI: 41' pt. Gabbianelli su rigore

AMMONITI: Bartolini, Cintoi,

ESPULSI:

NOTE: giornata di sole. Spettatori 800 circa. Angoli: 2-0. Recupero: 3' pt.



Inizio gara ore 15

Nel Rimini rientra Tonelli a centrocampo ed esce Greselin, Ferrara al posto di Piscitella sulla corsia mancina d'attacco. Tra gli under riminesi, Pecci in tribuna e in panchina Semprini. Nelle file del Real Forte Querceta cinque gli under. Il Rimini è in casacca biancorossa a scacchi e attacca da sinistra verso destra, gli ospiti in maglia blu davanti e nera dietro con numeri bianchi.

1' Pegollo scatta sulla sinistra e va a segno ma l'arbitro ha interrotto per fuorigioco.

Sasso Marconi - Forlì 0-1 con rete ancora del baby Amaducci.

Partita al Neri combattuta a centrocampo, il Rimini cerca di prendere l'iniziativa ma il Real Forte Querceta si difende con ordine e riesce a tenere basso il ritmo.

17' Cross di Lo Duca dopo uno scambio con Gabbianelli dalla sinistra, stacco imperioso di testa di Mencagli con palla nell'angolino e strepitosa parata di Adornato in tuffo a deviare la palla. Grande occasione da gol per il Rimini!!!

23' Puniozne di Gabbianelli dalla trequarti centrale in area per Mencagli, che si gira e calcia sull'esterno della rete.

Ath. Carpi - San Donnino 0-1, Ghivizzano Borgo - Progresso 0-1, Sasso Marconi - Forlì 1-1, Fanfulla- Ravenna 0-2, Lentigione-Tritium 1-0.

27' Esce Panelli per infortunio ed entra Pietrangeli al centro della difesa.

36' Di Gabbianelli tiro centrale debole, parato senza difficoltà da Adornato.

41'' Rigore per il Rimini. Fallo in area su Andreis: tira dal dischetto Gabbianelli e gol. 1-0. Nell'azione precedente il Rimini aveva reclamato il penalty per presunto fallo di mano non concecco dall'arbitro

43' In area Gabbianelli ruba palla ad un difensore in area e serve Mencagli che svirgola il tiro. Grossa occasione per il Rimini.

PRIMO TEMPO 1-0