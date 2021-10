Rimini-Real Forte Querceta 1-0. Gabbianelli: 'Match fisico, noi che carattere. Ingenui sui due angoli'

Sport

Rimini

| 19:05 - 20 Ottobre 2021

Gabbianelli (Foto Venturini).

Questa volta Gian Marco Gabbianelli, alla quinta rete, ha segnato dal dischetto (è il secondo penalty che realizza). “Abbiamo vinto di misura, del resto non si può sempre segnare tre, quattro gol anche se pure questa volta abbiamo costruito delle palle gol. La cosa importante è abbiamo dimostrato carattere contro un avversario che fuori casa era imbattuto, che faceva della forza fisica il suo punto forte, assai ruvido e falloso: l’arbitro nella ripresa ha lasciato un po’ andare. Siamo stati all’altezza anche sotto questo aspetto dando una risposta importante. Nel finale ci siamo complicati la vita, avremmo potuto evitare quei due calci d’angolo con una scelta diversa”.

Anche Simone Greselin focalizza l'attenzione sull’aspetto più importante della giornata: “E' stata una partita combattuta, sporca, come ci aspettavamo; ci siamo calati nella parte e abbiamo centrato una vittoria che conta tanto perché stiamo dando continuità al nostro percorso. Fa il paio col colpaccio di Forlì: anche a livello mentale questo tipo di sfide danno consapevolezza nella forza del gruppo. Stavolta non siamo riusciti a muovere la palla così velocemente da sportarli da una parte all’altra per creare un buco per un inserimento o una palla verticale, ma è positivo che questo Rimini sappia affrontare e vincere ogni tipo di partita, sia quelle in cui c’è gioco sia quelle dove sono importanti le seconde palle”.

Il Rimini va a +3 sul Lentigione...

“In questo momento dobbiamo guardare a noi stessi, dando continuità di risultati”.

ste.fe.