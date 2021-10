Calcio D, il Rimini vuole allungare il passo. Gaburro: 'Occhio al Borgo San Donnino, si fa rispettare'

Sport

Rimini

| 14:27 - 23 Ottobre 2021

Marco Gaburro (foto Venturini).

Il Rimini domenica è in trasferta sul campo della matricola Borgo San Donnino (si gioca a Fidenza alle ore 15) che ha sette punti in classifica, la terza difesa meno battuta (6 reti subite) e il terzo peggiore attacco del girone (7 reti segnate): in casa non ha mai vinto pareggiando con Real Forte Querceta, Correggese e Aglianese. E' l'occasione per allungare il passo in testa alla classifica e consolidare ulteriormente il primato.

Il tecnico Marco Gaburro spiega: “E' una partita insidiosa, perchè il Borgo San Donnino gioca a viso aperto e con personalità, che aggredisce, che si inserisce con molti giocatori sopra la palla, con il giusto mix tra giovani e anziani. Quando hanno perso lo hanno fatto con un gol di scarto e quando hanno vinto lo hanno fatto con un gol di scarto, quindi hanno equilibrio. Mi aspetto una partita aperta e intensa in entrambe le fasi: loro sono una squadra che pressa e attacca con molti giocatori. Ci può mettere un po’ più in difficoltà in fase difensiva perché ci costringe a lavorare molto, ma magari ci permette di andare al tiro: dovremo essere bravi a creare le condizioni”.

Quanto alla formazione, potrebbe esserci qualche novità. Recuperati i difensori Carboni e Panelli: almeno uno dei due rientrerà. Non figurano tra i venti convocati Berghi (infortunato), Contessa, Isaia, i riminesi under Pecci, Semprini e Mengucci in campo con la Juniores (in lista c'è il 2004 Barbatosta). Potrebbero andare via? Sia Gaburro sia il ds Maniero lo escludono. Tra i padroni di casa, assente bomber il veterano Lupoli (infortunato).

La terna he dirigerà l’incontro del “Ballotta” sarà composta dall’arbitro Antonio Di reda della sezione di Molfetta e dagli assistenti Nicola Di Meo di Nichelino e Gheorghe Mititelu di Torino.

ste.fe.