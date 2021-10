Riccardo Amadei, riminese undicenne, tra i protagonisti del video di "Sapore di sale"

Attualità

Rimini

| 08:57 - 18 Ottobre 2021

Riccardo Amadei nel video di "Sapore di sale".

É un giovane riminese l'attore Riccardo Amadei, uno dei partecipanti al videoclip “Sapore di sale” di Gino Paoli. Riccardo ha 11 anni, è di Rimini, frequenta la 1° media, ama il mare, cantare, giocare a carte e a scacchi, praticare sport, i suoi preferiti sono calcio e rugby. Racconta la sua prima esperienza sul set, dove interpreta il ruolo di un operaio di cantiere.

"E’ stata per me, una nuova, meravigliosa ed emozionante esperienza, che vorrei tanto ripetere.

L’emozione più grande, l’ho provata il giorno del casting, quando ho girato il provino con il simpaticissimo regista Stefano Salvati, che già durante il provino mi confermava che io, avrei fatto parte del cast della Daimon Film. E’ stata un’emozione fortissima, ero al settimo cielo.

Durante le riprese che sono state impegnative, mi sono divertito tantissimo ed ho conosciuto nuovi amici. Mi piace fare video, non ne avevo mai fatti prima e mi sono accorto che pochi istanti di filmato, richiedono tante ore di preparazione. Tutti i ragazzi dello staff sono stati simpatici, gentili e bravissimi e sono pronto a ripetermi per altre collaborazioni".

Per Riccardo è stata la prima esperienza su un set.

Lo storico successo "Sapore di sale" di Gino Paoli, pubblicato per la prima volta nel 1963, dopo quasi 60 anni ha finalmente il suo videoclip, ambientato sulla Riviera romagnola.

Le riprese sono state girate a luglio a Bellaria Igea Marina, con la regia di Stefano Salvati (regista dei video di Vasco Rossi, Zucchero, Laura Pausini, Luciano Ligabue e di tante altre star della musica) e direttore artistico del Festival Internazionale del Videoclip “ IMAGinACTION”.

È così che il regista Stefano Salvati ha pensato di realizzare il video alla canzone “Sapore di sale”, reinterpretata da Paoli con la band Funk Off e riproposta attraverso una “nuova versione” dei ricchi anni Sessanta, affidandosi interamente a giovanissimi attori.

Atmosfere da Dolce vita con tanto di diva e vitelloni, una spensieratezza da primi anni Sessanta, scene di un'Italia felice, per questo grande omaggio alla musica italiana dove gli attori protagonisti sono bambini tra cui anche il giovane attore riminese Riccardo Amadei.



Per vedere il video clicca qui