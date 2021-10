Tennis A2 maschile, Viserba si arrende al Tc Siracusa 4-2

Sport

Rimini

| 21:46 - 17 Ottobre 2021

Il Tennis Club Viserba incassa una sconfitta di misura (2-4) nella 3° giornata del primo girone della A2 maschile sui campi del Tennis Club Siracusa. Sulla terra battuta siciliana il compito era arduo, visto che i padroni di casa si sono schierati con diversi big, a cominciare dallo spagnolo Javier Barranco Cosano e l’ex top 100 Alessio Di Mauro.

Avvio tutto in salita per il team riminese che andava sotto per 2-0 per i singolari persi da Alessandro Canini contro Matteo Bongiovanni (il bellariese non ha sfruttato un vantaggio di 4-1 nel 2° set) e da Alberto Bronzetti che si è ritirato per infortunio contro Alessio Di Mauro dopo pochi scambi. Nel confronto tra i n.1 Manuel Mazza ha lottato bene nel secondo set contro lo spagnolo Javier Barranco Cosano, 22enne di Almeria n.303 del ranking mondiale, che però nello sprint finale ha portato a casa il match dopo un primo set vinto agevolmente. Ci pensava Diego Zanni ad accorciare le distanze nel singolare vinto sul promettente Under 16 Sebastiano Cocola, poi i doppi, vinti uno per parte.

I parziali: Alessio Di Mauro (2.2)-Alberto Bronzetti (2.4) per ritiro, Matteo Bongiovanni (2.5)-Alessandro Canini (2.5) 6-2, 6-4, Javier Barranco Cosano (2.1)-Manuel Mazza (2.1) 6-1, 7-5, Diego Zanni (2.5)-Sebastiano Cocola (2.6) 6-4, 6-4. Doppi: Barranco Cosano-Lumera b. Mazza-Bartoli 6-3, 7-5, Di Perna-Giorgetti b. Di Mauro-Bongiovanni 5-7, 6-4, 11-9.

Domenica prossima (dalle 10) si torna in campo per la 4° giornata. Il Tc Viserba ospiterà il Tennis Club Sinalunga, squadra di grande spessore tecnico, che dichiara in formazione lo slovacco Jozef Kovalik (1.11), lo spagnolo Oriol Roca Batalla (2.1), Luca Vanni (2.1), Matteo Gigante (2.1), lo slovacco Lukas Klein (2.1), l’olandese Tikm Henricus Dingeman Van Rijthoven (2.1) e Marco Miceli (2.1), oltre ai 2.2 Daniele Bracciali e Marcello Serafini.

Ufficio Stampa del Circolo Tennis