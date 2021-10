Calcio Eccellenza, la Fya Riccione passa anche a Savignano 0-2

Sport

Savignano sul rubicone

| 19:48 - 17 Ottobre 2021

Sesta vittoria di fila per la Fya Riccione che passa anche a Savignano per 0-2 e consolida il primato: +6 sul Tropical Coriano. Primo tempo che si rivela molto equilibrato, ma giocato in prevalenza a centrocampo. Latitano emozioni e grandi occasioni da ambo le parti e si giunge all’intervallo a reti inviolate. Ad inizio ripresa grossa chance per i gialloblù. Al 51′ infatti Pacchioni viene atterrato in area e si incarica della battuta del conseguente rigore concesso dall’arbitro, tuttavia il portiere ospite Mordenti si distende e, indovinato l’angolo giusto, riesce a parare. Goal sbagliato e goal subito, è una legge dura quanto spesso vera. Gli ospiti cercano alzano il baricentro e, dopo un miracolo di Fusconi su Merciari, in mischia trovano il vantaggio con la zampata di Valeriani (67′). La formazione di Taccola prende coraggio e riesce pure a raddoppiare con Enchisi (73′), di fatto chiudendo la contesa.

Il tabellino

Savignanese-Fya Riccione 0-2

Savignanese: Fusconi, Varrella (75′ Mancini), Mazzarini, Muci (70′ Toure), Guidi (72′ Andreoli), Nicolini, Zoffoli, Tola, Pacchioni, Turci, Benincasa (62′ Osayande) A disp: Rossi, Santoro, Stacchini, Sbrighi, Zammarchi, Tourè. All Montanari

Fya: Mordenti, Mingucci, Ceccarelli, Cannoni, Manfroni, Valeriani, Colley (88′ Scarponi) Enchisi, Zuppardo (5′ Merciari), Sartori, Carnesecchi (86′ Scotti) A disp: Sodani, Fabbri, Bernacchini, Conti, Maggioli, Pigozzi All Taccola

RETI: 67′ Valeriani, 73′ Enchisi

NOTE: Ammoniti: Mingucci, Turci, Carnesecchi, Mazzarini