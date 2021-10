Calcio Eccellenza: San Marino perde l'imbattibilità, sorride il Futball Cava Ronco (0-2)

Sport

| 18:35 - 17 Ottobre 2021

Zabre cerca di sfondare nella difesa avversaria.



Victor San Marino - Futball Cava Ronco 0-2



SAN MARINO: Pazzini; Rosti (5’ st Boccioletti), De Queiroz, Mannarino, Greco; Albonetti (35’ st Bardeggia), Barone, Pastorelli (5’ st Michelucci); Sapori (27’ st Gaudenzi); Zabre (19’ st Voinea), Prandelli.

In panchina: Battistini, Santi, Luvisi, Morelli. All.: D’Amore.

FUTBALL CAVA RONCO: Carroli; Tisselli, Fantinelli, Poggi; Sango (44’ st Billi), Del Vecchio (1’ st Corzani), Mordini (19’ st Cortini), Lombardi, Samorè; Boschi, Stucchi.

In panchina: Alpi, Maltoni, Budrioli, Nisi, Asturi, Bacchilega. All.: Candeloro.



ARBITRO: Bruschi (sezione di Ferrara).

RETI: 12’ st Boschi, 30’ st Lombardi.

NOTE: ammoniti Del Vecchio, Poggi, Albonetti, Tisselli, Gaudenzi, Sango.



SAN MARINO Dopo quattro partite di Eccellenza e due di Coppa Italia, il Victor San Marino perde l’imbattibilità alla sua settima sfida calcistica della stagione. Il Cava Ronco, infatti, sbanca l’Acquaviva Stadium per 2-0 nel match della sesta giornata del campionato italiano di Eccellenza. Le reti nella ripresa: al 12' Boschi supera senza problemi Pazzini dal limite dell’area dopo aver ricevuto palla da Mordini. Al 30' il raddoppio, con un traversone basso di Corzani che innesca la deviazione di piatto di Lombardi.