Ambulanza in campo a Secchiano, grave infortunio per il calciatore Radoi

Sport

Novafeltria

| 17:48 - 17 Ottobre 2021

I soccorsi a Sorin Radoi.

Momenti di concitazione allo stadio Comunale di Secchiano, durante la gara di calcio tra Novafeltria e Gambettola. Alle 17.15 circa di oggi (domenica 17 ottobre) il calciatore ospite Sorin Radoi, molto noto per i suoi trascorsi in Santarcangelo, Rimini e Forlì, ha subito un duro colpo sopra la caviglia e le sue condizioni hanno richiesto l'intervento dell'ambulanza. La gara è stata sospesa intorno alla mezz'ora del secondo tempo, per poi riprendere regolarmente. Dalla redazione di altarimini.it un in bocca al lupo al giocatore.