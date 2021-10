Doppia vittoria per la Boxe Santarcangelo alla riunione pugilistica della Dorica

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:16 - 17 Ottobre 2021

Matteo Bezzi con il tecnico Valentina Lani e il maestro Tiziano Scarpellini.



Ieri (sabato 16 ottobre), nella riunione pugilistica organizzata dall Asd Dorica di Ancona, sono saliti sul ring anche i pugili della Boxe Santarcangelo.



Nella categoria 69 kg, protagonista Michele Sacchetti, opposto a Stefano Fiorani. Racconta l'esito dell'incontro il suo istruttore Tiziano Scarpellini: "Dieci match all'attivo per Storani e 8 per Sacchetti. Match intenso sin dal primo minuto tra i due pugili, ma che già dalle prime battute Sacchetti faceva valere la miglior tecnica pugilistica con serie due mani per poi uscire con un gioco di gambe. Sacchetti vinceva tutte le riprese e si aggiudicava il verdetto ai punti".



Nella categoria 91 kg Matteo Bezzi ha sfidato Alexsandru Stana della boxe Ravenna. Così Scarpellini: "Match intensissimo sin dalle prime battute, dove i due pesi massimi cercavano di colpirsi con colpi pesanti. Bezzi più continuo e coperto si muoveva con più disinvoltura, ma al tempo stesso non doveva mai decontrarsi trovandosi di fronte un buon pugile. Dopo una prima ripresa in equilibrio Bezzi, nel secondo round prendeva l'iniziativa ed assestava diversi colpi al viso ed al corpo, anticipando in continuazione l'avversario, che comunque mai domo cercava sempre il colpo pesante, ma Bezzi portava a casa il round. Bezzi, molto attento non si lasciava sorprendere e anche nel terzo round attaccava e metteva in difficoltà Stana, costretto per l'intero round a subire gli attacchi di Bezzi. Vinceva nettamente ai punti Bezzi tra gli applausi dei molti presenti".