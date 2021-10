Cronaca

Cattolica

| 17:10 - 17 Ottobre 2021

Eliambulanza (foto di repertorio).

Incidente stradale oggi pomeriggio (domenica 17 ottobre), intorno alle 14, sul tratto di Cattolica della Statale 16. Due moto si sono scontrate, per cause in corso d'accertamento della Polizia Municipale, e i centauri sono finiti a terra, ferendosi nell'impatto con l'asfalto. Uno dei due è stato trasportato con l'eliambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena. I feriti facevano parte di un gruppo di motociclisti che percorreva la Statale 16 in direzione Rimini.