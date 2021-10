Corsi sicurezza sul lavoro: perché conviene frequentarli online

Attualità

Sicurezza sul lavoro.

In molti casi i corsi di sicurezza sul lavoro sono obbligatori, ma anche quando non lo sono costituiscono comunque una risorsa importante per la formazione e la sicurezza dei lavoratori.



La sfida più per le aziende è sempre stata quella di organizzare tali corsi di formazione, i cui costi possono diventare davvero onerosi anche per le semplici questioni logistiche. Per fortuna, il mondo che cambia verso il digitale ci offre l’opportunità di migrare tantissime operazioni online e l’apprendimento è proprio una di queste.



Se prima l’e-learning lasciava scettici alcuni affezionati alle vecchie maniere, con la pandemia abbiamo tutti imparato che si possono seguire corsi, anche avanzati, da un semplice computer e che hanno la stessa valenza di quelli in presenza. Anzi! A ben guardare, i corsi online offrono alcuni importanti vantaggi. E la loro utilità è ancora più grande quando si tratta di corsi di formazione per i lavoratori. Perchè frequentare i corsi di sicurezza online? Andiamo ad analizzare i vantaggi.



Corsi di sicurezza sul lavoro online: i vantaggi



Docenti Certificati



I corsi di sicurezza sul lavoro online sono tenuti da docenti certificati, gli stessi che tengono lo stesso tipo di corso in presenza. Non c’è, quindi, nessuna differenza nella qualità dell’insegnamento.



Attestato



I corsi di sicurezza sul lavoro online rilasciano attestati validi su tutto il territorio nazionale proprio come accade per i corsi in presenza. I corsi sicurezza frequentabili anche in e-learning sono considerati al pari di quelli in presenza anche dalle istituzioni.



Costo



I corsi online hanno un costo inferiore rispetto a quelli in presenza. Registrando le lezioni, i docenti e gli erogatori dei corsi hanno la possibilità di raggiungere potenzialmente chiunque e riescono così ad abbattere i costi.



Semplicità logistica



Per un imprenditore o un responsabile è sempre difficoltoso organizzare dei corsi di formazione per i lavoratori, anche e soprattutto dal punto di vista logistico. Si devono incastrare gli orari in modo da assicurare la continuità produttiva dell’azienda, si devono dedicare spazi adeguati, si deve ospitare un docente in struttura e trovare accordi sugli orari e le disponibilità…



I corsi online sono disponibili, una volta acquistati, per i lavoratori e accessibili dai loro computer quando vogliono e dove vogliono.



Flessibilità



I corsi sulla sicurezza sul lavoro non sono mai ben accolti dai lavoratori, che spesso vedono il corso come una perdita del loro tempo libero o di quello che preferirebbero dedicare al lavoro. Un corso online va incontro alle loro esigenze, ed è dimostrato che i lavoratori apprezzano molto di più questa alternativa.



Ognuno può seguire il corso quando vuole e dove vuole: alle pause pranzo, a casa, di giorno o di notte.



Materiale sempre a disposizione



Con i corsi sulla sicurezza online la lezione registrata rimane sempre a disposizione del lavoratore. Tutte le informazione che il corso fornisce, rimangono a disposizione per essere consultate in qualsiasi momento.



Conclusione



I corsi sulla sicurezza sul lavoro online sono una soluzione che presenta numerosi vantaggi sia per il datore di lavoro che per i dipendenti.