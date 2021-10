Covid: a Rimini 35 nuovi casi, contagi in lieve calo rispetto a una settimana fa

Attualità

Rimini

| 15:17 - 17 Ottobre 2021

Bollettio Covid 17 ottobre 2021.

In Provincia di Rimini 35 nuovi casi di contagio al Sars-CoV-2, 21 sintomatici e 14 asintomatici. Il conto dei casi in settimana sale a 129, media 18 al giorno, in lieve calo rispetto alla scorsa settimana (139 casi, media 20 al giorno). In terapia intensiva rimane ricoverato un solo paziente.



IN REGIONE I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 32 (-1), 296 quelli negli altri reparti Covid (+3). I nuovi casi sono 244 su 20.908 tamponi, tasso di positività dell'1,1%. Due i decessi, tutti in Romagna: una 70enne del cesenate e un 93enne del ravennate.



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 57 nuovi casi; seguono Ravenna (38) e Rimini (35); poi Forlì (24), Parma (23), Modena (22); quindi Reggio Emilia (14), Cesena (12), Piacenza (10); quindi Ferrara (16), e il Circondario Imolese (3).