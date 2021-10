Meteo: tempo stabile, massime tornano sui 20 gradi da metà settimana

Attualità

Rimini

| 15:09 - 17 Ottobre 2021

Miramare - foto Stiv Gentili.



di Andrea Ricci (CMER)



Condizioni meteo invariate lunedì e martedì (17-18 ottobre), con valori termici in graduale aumento. Mercoledì (19 ottobre) rinforzerà la ventilazione dai quadranti meridionali con massime fino a +20°C/+21°C. La pioggia potrebbe tornare nella giornata di Venerdì 22 ottobre.





Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 17/10/2021 ore 15:05



Lunedì 18 ottobre 2021

Stato del cielo: velato da stratificazioni anche compatte al mattino. Prevalenza di cielo sereno nel pomeriggio-sera.





Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +5°C e +11°C, massime comprese tra +15°C e +19°C.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 19 ottobre 2021

Stato del cielo: sereno o velato, con nuvolosità più compatta fra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +6°C e +11°C, massime comprese tra +15°C e +19°C.

Venti: deboli e di direzione variabile.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.





Mercoledì 20 ottobre 2021

Stato del cielo: pressochè sereno al mattino. Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso fra pomeriggio e sera, con nubi in graduale aumento.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra +7°C e +11°C, massime comprese tra +16°C e +21°C.

Venti: deboli da est/sud-est.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: medio-alta.



Linea di tendenza: nelle giornate di Giovedì 21 ottobre e Venerdì 22 ottobre il flusso atlantico tornerà ad influenzare il tempo meteorologico delle nostre lande. Nuvolosità compatta, ventilazione in rinforzo dai quadranti meridionali, con temperature così in aumento, specie nei valori massimi (picchi di +22°C).

Per ciò che concerne le precipitazioni, risulteranno scarse o assenti Giovedì, mentre potrebbe piovere nella giornata di Venerdì sul riminese.



