Basket B femminile, Ren-Auto al via: collaborazione con RBR per potenziare il vivaio

Sport

Rimini

| 15:49 - 17 Ottobre 2021

Nei padiglioni di Ren-Auto Piraccini sono stati presentati in mattinata roster e staff tecnico dell’Happy Basket che disputerà il campionato di Serie B.

E' l'inizio di un nuovo percorso, suggellato dalla collaborazione con RBR, collaborazione mirata a non disperdere risorse sul territorio e, conseguentemente, a fornire un vivaio più ampio cui attingere per la prima squadra Ren-Auto.

Il presidente Giampaolo Piomboni ha ricordato nel suo discorso 25 anni di storia e ringraziato tutte le persone che fanno e hanno fatto parte dell'universo Happy Basket, in particolare la famiglia Piraccini che, prima con Paolo poi con i figli Giovanni e Silvia, non si è limitata negli ultimi venti anni a sponsorizzare la squadra, ma ne è diventata parte integrante. Senza Ren-Auto non esisterebbe Happy Basket.

Durante la presentazione si sono avvicendati al microfono Giovanni Piraccini, per fare gli onori di casa, coach Pier Filippo Rossi, che ha illustrato presente e futuro di Serie B e settore giovanile, e coach Andrea Maghelli, al suo esordio nel mondo della pallacanestro femminile. Una giornata di festa che anticipa l'esordio della Ren-Auto nel primo campionato dell'era covid in cui sarà consentita la riapertura degli impianti al pubblico: stante una capienza consentita del 60%, la palestra Carim potrà ospitare 120 spettatori.

IL CAMPIONATO La Ren-Auto di Serie B disputerà nella prima fase un girone a 5 squadre che manderà le prime tre alla fase successiva e le ultime due ai play-out. Le squadre che compongono il girone C sono: Ancona, Pesaro, Senigallia e Porto San Giorgio. La Ren-Auto esordirà sabato prossimo, 23 ottobre, a Porto San Giorgio, dopo aver riposato la prima giornata.

IL ROSTER Giulia Novelli, Eleonora Duca, Alessia Pignieri, Noemi Duca, Laura Renzi, Bianca Borsetti, Clara Capucci, Fabiola Madonna, Asia Lazzarini, Sara Gambeti (U19), Agnese Tiraferri (U19).

Allenatore: Pier Filippo Rossi. Assistente: Andrea Maghelli. Preparatore: Andrea Naccari

A queste si aggregheranno via via alcune ragazze delle giovanili: Matilde MescoliniEmma Balducci Chiara Monaldini Greta Riva Greta Mongiusti Giorgia Frambosi Caterina Pratelli, Aurora Castellani.

SETTORE GIOVANILE Per quanto riguarda il settore giovanile, nell'ambito della collaborazione con RBR, Happy Basket manterrà la propria denominazione nelle categorie U17 (allenatore coach Pier Filippo Rossi, vice Gianluca Sansone), U15 (allenatore coach Massimo Albani, vice Pier Filippo Rossi), Esordienti (non è previsto campionato, solo tornei amichevoli). L'U19 giocherà a Santarcangelo con denominazione Angels, l'U13 a Rimini come IBR.

Attualmente il settore giovanile di Happy Basket conta circa 60 tesserate. A queste si aggiungono 30/40 bambine e bambini del settore minibasket, guidato da Cecilia Ferri e Giorgio Ciancone.