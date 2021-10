Cronaca

Rimini

| 11:48 - 17 Ottobre 2021

Il pannello che copre lo spazio del bancomat scassinato.

Bancomat distrutto in via Sacramora a Viserba prima dell'alba di domenica 17. Ignoti ladri hanno divelto lo sportello della Banca Popolare Valconca intorno alle 4 del mattino. Il forte rumore ha messo in allarme i residenti della zona. Ingenti danni anche all'ingresso della banca. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica e quantificare il bottino.