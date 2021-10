Banda di narcotrafficanti albanesi, chiesti oltre 50 anni carcere

Cronaca

| 08:13 - 17 Ottobre 2021

Uno degli ultraleggeri utilizzati per il trasporto della droga.

Pene per oltre 50 anni di reclusione sono state chieste dal pubblico ministero Davide Ercolani, nel processo ai componenti della banda di narcotrafficanti albanesi. (Vedi notizia) In otto sul banco degli imputati, accusati di associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e altri gravi reati. La banda, secondo l'accusa, aveva contatti con trafficanti albanesi e si muoveva tra le province di Rimini (Novafeltria, Verucchio, San Leo) e Forlì-Cesena (Savignano sul Rubicone, San Mauro Pascoli). Per il trasporto della droga venivano utilizzati aeroplani ultraleggeri.