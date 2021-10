Calcio RSM, primo hurrà per il Faetano. Domagnano a punteggio pieno

Sport

Repubblica San Marino

| 19:11 - 16 Ottobre 2021

I festeggiamenti del Faetano (Foto FSGC).

Gli anticipi della quarta giornata di Campionato Sammarinese certificano lo stato di grazia del Domagnano: gli uomini di Massimo Mancini inanellano l’ennesima vittoria a guidano la classifica a punteggio pieno, in attesa delle partite di domani nelle quali anche La Fiorita e Tre Penne potrebbero salire a quota 12 punti.

Non c’è riuscito il Pennarossa, impantanatosi nel confronto con la Juvenes-Dogana. Gli uomini di Manuel Amati costringono al pareggio senza reti i biancorossi di Andy Selva, avvicinati in classifica dalla Libertas. Per i ragazzi di Cardini, prezioso successo nel derby col San Giovanni: dopo la scuffiata al debutto, terza vittoria consecutiva per Morelli e compagni. Il riminese firma la rete del raddoppio a venti dalla fine, dopo che Pesaresi aveva spezzato l’equilibrio a metà primo tempo. Per il San Giovanni non c’è la soddisfazione della rete a tempo scaduto, dal momento che Magnani si è fatto ipnotizzare da Gentilini in occasione del calcio di rigore assegnato ai rossoneri al 90’+4’: clean-sheet e rigore parato per l’estremo granata.

Si diceva della prova di maturità del Domagnano: tutt’altro che scontato l’esito della sfida con la Virtus, che in settimana si è vista riconoscere i tre punti ottenuti col Cosmos e che – per qualche giorno – erano finiti appannaggio dei gialloverdi di Serravalle, prima insomma del contro-ricorso virtusino. Il club di Acquaviva è andato sotto in un amen, grazie alla rete di Ceccaroli – il quarto in altrettante partite di campionato –. Al quarto d’ora il pareggio dei neroverdi è ad opera di Joel Apezteguia, ma non sarà sufficiente a portare punti alla causa del club allenato da Bizzotto. Nella ripresa è infatti Gabellini a trovare il gol spacca-partita, che regala al Domagnano un sabato in vetta a punteggio pieno.

Chiude il palinsesto degli anticipi il confronto tra Cosmos e Faetano, entrambe appaiate a quota zero punti prima di questa giornata. Ad ottenere il primo successo in campionato della stagione è la squadra di Girolomoni, che sblocca l’incontro nel primo tempo con Russo. Partita in bilico fino al rush finale, dove il Faetano sembra avere le idee decisamente più chiare ed infligge al proprio ex allenatore Alessandro Fabbri – oggi al Cosmos – un severo 3-0. Meravigliosa la stoccata di Russo, per la doppietta personale: destro di prima intenzione da trenta metri che scavalca il portiere gialloverde, impossibilitato ad intervenire anche in occasione del tris, arrivato dal dischetto. Deve calciare due volte Palazzi, impeccabile in entrambe le occasioni. Il Cosmos resta così al palo, insieme a Cailungo e Murata che saranno di scena domani.

l tabellini

Libertas - San Giovanni 2-0

LIBERTAS

Gentilini, Pesaresi, Fraternali (dal 65’ Moretti), Barretta, Ndao, Morelli (dall’86’ Kuqi), A. Gasperoni (dal 78’ L. Gasperoni), Berretti, Giovagnoli, Aruci (dal 46’ Cuomo), Olcese

A disposizione: Zavoli, Alvarez, Dolente

Allenatore: Gabriele Cardini

SAN GIOVANNI

De Angelis, Paoloni, Grechim Senja, Tasini, Berardi (dall’87’ Cecchetti), Strologo (dall’82’ Tommasi), Magnani, Mema, Montebelli (dal 68’ Ugolini), Marigliano (dal 68’ De Biagi)

A disposizione: Montagna, Matteoni, Lisi

Allenatore: Marco Tognacci

Arbitro: Nicola Villa

Assistenti: Laurentiu Ilie ed Andrea Depaoli

Quarto ufficiale: Andrea Piccoli

Marcatori: 20’ Pesaresi, 77’ Morelli

Ammoniti: Ugolini, Berretti, Paoloni

Virtus - Domagnano 1-2

VIRTUS

Passaniti, Raiola (dal 90’+2’ Ermeti), Nodari, Giacomoni, Battistini (dal 90’+2’ Muggeo), Magri (dal 63’ Castiglioni), Baiardi, Golinucci, Apezteguia, Angeli, Focaccia (dal 63’ Ciacci)

A disposizione: Semprini, Rinaldi, Sorrentino

Allenatore: Luigi Bizzotto

DOMAGNANO

Leardini, Averhoff (dall’89’ Parma), Faetanini, Olivieri, G. Rossi, Morena, Bacchiocchi, Ceccaroli, Fancellu (dal 46’ Gabellini), Gaiani (dall’80’ Brighi), Doria (dal 46’ Angelini)

A disposizione: Colonna, Semproli, Ottaviani

Allenatore: Massimo Mancini

Arbitro: Luca Barbeno

Assistenti: Gianmarco Ercolani e Francesco Lunardon

Quarto ufficiale: Alessandro Vandi

Marcatori: 2’ Ceccaroli,15’ Apezteguia, 69’ Gabellini

Ammoniti: Magri, Angelini, Morena, Leardini, Nodari

Pennarossa - Juvenes Dogana 0-0

PENNAROSSA

Semprini, Righi (dal 45’ Baldani), Martin, Tomassini, D. Conti, Raffelli, A. Conti (dal 65’ Sebastiani), Zago, Tamburini (dall’80’ Stefanelli), Tiboni (dal 65’ Halilaj), R. Michelotti

A disposizione: Marconi, Cola, Rastelli

Allenatore: Andy Selva

JUVENES-DOGANA

Guidi, Ancora (dal 46’ Muccini), Boldrini, Mezzadri, Camillini (dal 65’ Raschi), Zucchi (dal 46’ Rossi), Baldazzi (dall’80’ M. Michelotti), Giangrandi, Pasquinelli (dall’80’ Tedesco), Merli, Baldini

A disposizione: Manzaroli, Urbinati

Allenatore: Manuel Amati

Arbitro: Mattia Andruccioli

Assistenti: Laura Cordani ed Alfonso Giannotti

Quarto ufficiale: Outail Kaddoudi

Ammoniti: Zucchi, Tiboni, Baldini, Boldrini, Rossi, Merli, Raffelli

Cosmos - Faetano 0-3

COSMOS

Gregori, Pari, Solazzo, Bartolucci (dal 46’ Venerucci), Sartini, Zaghini, Braghiroli, Valentini, Stella (dal 71’ Ac. Della Valle), Ura, Neri (dal 57’ Donati)

A disposizione: Batori, Fortunato, Celli, Cavalli

Allenatore: Alessandro Fabbri

FAETANO

Broccoli, Tomassoni (dal 71’ Al. Della Valle), Fatica, Romagna, Palazzi, Cavalieri, Fall, Portanova (dal 65’ Soumah), De Buono (dal 71’ Eboli), Kalemi (dal 71’ Pini), Russo

A disposizione: Rossi, Pini, Sinjari

Allenatore: Danilo Girolomoni

Arbitro: Domenico de Girolamo

Assistenti: Fabrizio Morisco e Francesco Mineo

Quarto ufficiale: Antonio Ucini

Marcatori: 20’, 82’ Russo, 90’+3’ rig. Palazzi

Ammoniti: Palazzi, Tomassoni, Zaghini, Solazzo, Kalemi, Ura, Soumah