Grande entusiasmo per la prima giornata del Misano Grand Prix Truck

Sport

Misano Adriatico

| 17:11 - 16 Ottobre 2021

Foto Snapshot.



Prima giornata col sole e un folto pubblico per il Misano Grand Prix Truck 2021. C’era molta voglia di incontrarsi nuovamente in presenza dopo lo stop forzato dello scorso anno. S’è tornato a rivivere il clima che contraddistingue dal 1992 un evento che arricchisce il palinsesto internazionale di MWC.



Molti gli ingredienti: camionisti con famiglia al seguito, operatori e aziende della filiera, il raduno dei camion decorati, lo spettacolo degli stuntmen in pista, dove sono stati protagonisti i ‘bisonti’ del FIA European Truck Racing Championship che proprio a Misano World Circuit proclamerà il campione europeo.



Nella prima delle quattro gare in programma a Misano, dove questo weekend si decreterà il campione europeo, la vittoria è andata al tedesco Sascha Lenz, che riduce il suo gap dal leader della classifica Nobert Kiss. L’ungherese ha chiuso sul secondo gradino del podio davanti al sei volte campione europeo Jochen Hahn.



Alle 16:40 scatterà gara 2 (risultati in diretta su www.fiaetrc.com).



Domani (domenica 17 ottobre) il programma sportivo del FIA European Truck Racing Championship prevede il warm up alle 9.45, la sessione di qualifica alle 10.35 e poi la Superpole alle 11.00. Gara 3 è in programma alle13.05 e gara 4 alle 15.10.



SOSTENIBILITA' AMBIENTALE Il tema è un filo rosso della manifestazione. I nuovi modelli di camion presenti in esposizione introducono tecnologie improntate al risparmio di carburanti e all’efficienza energetica. La sostenibilità è un pilastro strategico anche per la FIA ETRC, che organizza il FIA European Truck Racing Championship, con l’introduzione del biocarburante HVO, un carburante rinnovabile al 100%. "Sappiamo che il nostro sport ha un impatto sui cambiamenti climatici e abbiamo l'obbligo di ridurre la nostra impronta di carbonio della nostra attività per raggiungere la neutralità climatica - dice l'amministratore delegato di ETRA, Georg Fuchs - Stiamo sostenendo gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e ci impegniamo a intraprendere azioni positive per la sostenibilità".



IVECO OMAGGIA IL TURBOSTAR Misano World Circuit è anche il palcoscenico per presentare nuovi modelli della produzione. Oggi Iveco ha presentato alla stampa un’edizione speciale dell’Iveco S-WAY, ideato per rendere omaggio all’eredità di uno dei camion più iconici, leggendari e innovativi mai prodotti: il TurboStar. Un veicolo che ha fatto la storia e che ora è pronto a far parte del futuro.



Rossi Veicoli, in partnership con Ford Trucks Italia, nel suo spazio espositivo ha proposto la nuova gamma Ford Trucks, tra cui il nuovo F-MAX Blackline Edition.