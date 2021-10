Caos trasporti, sindaco di Rimini: "Libertà di scelta su green Pass si scarica sui ragazzi"

Attualità

Rimini

| 14:02 - 16 Ottobre 2021

Anche questa mattina (sabato 16 ottobre) si sono registrati disservizi nel trasporto pubblico a seguito della sospensione dal lavoro di autisti privi di Green Pass. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, a fronte delle numerose segnalazioni ricevute "sui seri disagi subiti specialmente dagli studenti delle scuole superiori", non usa giri di parole: "trattasi di vergogna, della perfetta esemplificazione di come una presunta libertà di scelta (non avere il green pass) si scarichi completamente sui ragazzi, sulle loro famiglie, declassando di fatto il diritto allo studio a elemento secondario". Sadegholvaad chiede l'applicazione delle sanzioni previste in caso di violazione, senza interpretazioni e "senza che siano oggetto di trattativa". Il primo cittadino di Rimini ringrazia infine i lavoratori del trasporto pubblico ("La maggioranza") che in questi giorni si stanno adoperando, anche con turni straordinari, per non paralizzare totalmente il servizio di trasporto pubblico.