Coriano: beccato due volte in due giorni alla guida senza patente, maxi multa

| 12:51 - 16 Ottobre 2021

Dovrà pagare una maxi sanzione di quasi 18.000 euro un automobilista "pizzicato" due volte, in due giorni, dalla Polizia Municipale. Guidava infatti un'auto senza assicurazione e revisione, in più era senza patente, dopo che gli era stata revocata. La prima sanzione, di oltre 6600 euro, è scattata giovedì 14 ottobre, durante i controlli effettuati a Coriano dalla Polizia Municipale con il Targasystem: l'uomo non si è fermato all'alt ed è stato bloccato dopo un breve inseguimento. Il giorno successivo (venerdì 15 ottobre), nonostante l'auto fosse sottoposta a fermo, è stato nuovamente individuato nei pressi del cimitero di Riccione, alla guida della vettura. In questo caso è scattata un'altra maxi sanzione da 11.932.000 euro.