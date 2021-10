Asfalti: lavori in corso a San Leo, nuova viabilità

Attualità

San Leo

| 08:03 - 16 Ottobre 2021

Foto di repertorio.

San Leo, al via da lunedì i lavori pubblici. Ecco le modifiche previste per la viabilità. Il Comune leontino comunica che da lunedì 18 ottobre sino a mercoledì 20 ottobre dalle ore 7,30 alle ore 18, 30 verrà istituito sul viale Umberto 1° un senso unico (in direzione Rimini - Novafeltria) del traffico veicolare a causa dei previsti interventi di fresatura e di nuova asfaltatura che interesseranno la sede stradale. Si avvisa inoltre la cittadinanza che opportune segnalazioni saranno apposte nei punti di intersezione di viale Umberto 1° con la Ss 258 Marecchiese sia in direzione Rimini sia in direzione Novafeltria. Incaricati della vigilanza agenti della Municipale e Ufficio tecnico comunale.